Alicia Mabel Reynoso, una de las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea que integró el Hospital Reubicable instalado en Comodoro Rivadavia y que, tras más de una década de lucha en la justicia logró que se la reconozca como excombatiente, recibió el miércoles su documento nacional de identidad (DNI) con la leyenda “ex combatiente, heroína de la guerra de las Islas Malvinas".

"Me siento satisfecha, me siento contenta, me siento feliz. Cuando recibí el documento el 11 de mayo fue realmente un momento muy importante para mí. Estaba acá en mi casa (en Paraná) miré la foto de mi vieja, y dije misión cumplida", contó la mujer a Crónica del Mediodía, en Canal 10.

"La verdad es que fueron muchos años, muchos años de lucha, muchos años de maltrato, de ninguneo, de desacreditación, por pedir los derechos que nos habían quitado de una forma discriminada, sin ningún sentido porque los mismos hombres que estaban en el mismo lugar que nosotras las enfermeras, haciendo las mismas tareas nuestras, estaban reconocidos desde un principio y nosotras las enfermeras no", explicó Alicia.

Además, la mujer contó que "Fuimos 14 enfermeras, de las cuales 5 hay en Córdoba, tienen el orgullo de tener enfermeras veteranas de la Fuerza Aérea ahí. Yo soy de Entre Ríos pero en ese momento estaba en Buenos Aires. Estábamos destinadas en el hospital Aeronáutico central (en Comodoro Rivadavia".





Respecto a sus compañeras enfermeras que aún no fueron reconocidas por el Estado argentino, Alicia dijo que pronto lo serán "y tendrán todas este documento como marca la ley con perspectiva de género. Acá también se puede hablar de veteranos y veteranas así como la simpleza cuando decimos actores y actrices, sin ningún problema(...) una forma de hablar que hace tan bien a muchas", dijo la mujer.

La historia y el juicio al propio Estado argentino

Cuando tenía sólo 23 años Alicia, junto a otras enfermeras, prestó servicios en el Hospital de Campaña reubicable de Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico, y tuvo que hacer juicio al Estado argentino ya que éste no le reconocía su condición de excombatiente porque no participó en acciones bélicas dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).



“Tuve que hacerle juicio al Estado, once años porque por una u otra cosa siempre pasaba o faltaba algo”, dijo Reynoso, quien el 7 de mayo del 2021 recibió la sentencia de la Cámara Federal de Seguridad Social que confirmó su derecho de “percibir los beneficios para los excombatientes del conflicto del Atlántico Sur”.



Por otro lado, la mujer destacó que en su documento de identidad esté la leyenda “heroína, en femenino, como corresponde”, ya que una de sus compañeras, Stella Morales, tiene su DNI “pero dice héroe”.

Desde el 2014 los veteranos de la Guerra de las Islas Malvinas tienen en sus documentos de identidad una leyenda en la parte superior del frente que los identifica como tal, reconocimiento que también queda plasmado en las licencias de conducir.

