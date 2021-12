El Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó que una niña de tres años falleció el jueves y la justicia investiga las causas de su muerte. La menor ingresó ese día , a las 12:00, al Servicio de Emergencias del Hospital del Niño Jesús con un paro cardiorrespiratorio.

Allí, los médicos realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero al no presentar respuesta se declaró su fallecimiento. La pequeña presentaba antecedente de colocación de primera dosis de vacuna Sinopharm, el día previo a su muerte.

El servicio médico dio intervención al personal policial y judicial, quienes dispusieron la realización de una autopsia. Considerando el antecedente de vacunación anti Covid, se inició el contacto con familiares para recabar la información, evaluar otros antecedentes y dar curso a la investigación del episodio.

En tanto, Miriam, la mamá de la pequeña ratificó en declaraciones a medios locales que su hija había recibido la vacuna el día previo. “Ella estaba sana, estaba bien”, dijo conmocionada. “Ella tuvo Covid el año pasado, estuvo internada en el San Lucas”, recordó la mujer.

“Ya estaba la vacuna de los tres años, la preinscribí en la escuela para que el año que viene ingrese en el jardín, ella estaba sana, bien, no estaba enferma no estaba con covid”, precisó. Y agregó: “Tuvo Covid el año pasado, estuvo internada en el San Lucas, 5 días y no entiendo por qué”.

Sobre los momentos anteriores a la muerte, Miriam aseguró que la nena “se levantó bien a jugar con sus amigas y se desplomó, se desmayó”.

Fuentes: comunicaciontucuman.gob.ar y diarioelzondasj.com.ar