Luego de la preocupación que generó el estado de salud de Ulises Bueno en su entorno y sus fanáticos, el cuartetero cordobés anunció que se retirará de los escenarios “sin fecha de retorno”. El músico había suspendido sus actuaciones del pasado fin de semana debido a un cuadro de bronconeumopatía aguda que lo mantuvo internado en su propio domicilio con asistencia de oxígeno.

“Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud. Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas, siendo su última presentación el 13 de mayo en Complejo Forja de Córdoba Capital”, afirma el comunicado publicado en las redes sociales del cantante.

“Desde ya les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos este sábado en la última Plaza de la Música”, cierra el texto firmado por el propio Ulises y de Almenara Network, la empresa que se encarga de su representación.

Apenas publicado el escrito, los seguidores del cantante expresaron su apoyo al músico con mensajes de esperanza y dándole fuerzas en el complicado momento que atraviesa.

No obstante, el intérprete de “Dale vieja dale” y “Ahora mírame”, entre otros clásicos del cuarteto cordobés, previo a su retiro cumplirá con los compromisos que tenía agendados para este fin de semana -un baile el sábado próximo en Plaza de la Música-, pero después se alejará de la música por un tiempo indefinido.

Otras fechas que aparecen confirmadas en las redes sociales del artista son el domingo próximo en Monte Buey, el jueves 27 de abril en Pinar de Rocha, en la localidad de Ramos Mejía, y el sábado 28 en el mítico Luna Park, donde supo brillar su hermano Rodrigo.

La noticia se dio a conocer horas después de que se comunicaran los nominados a los premios Gardel 2023 y en los que Ulises tiene dos nominaciones: No me pueden parar, en la categoría mejor álbum cuarteto, y Me levanté, como mejor canción de cuarteto. El año pasado, el artista había ganado por su trabajo Historias cantadas 3, alcanzando de esta manera su sexto galardón en la mencionada categoría.

El 7 de abril, los fanáticos del músico y el mundo cuartetero se conmovieron al enterarse de que Ulises Bueno se había visto obligado a suspender los shows que tenía previstos para el fin de semana -uno en Buenos Aires y otro en Paysandú, Uruguay- por problemas de salud.

En ese momento, se informó oficialmente que el cantante estaba “cursando una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno, por lo que requiere de oxígeno domiciliario, tratamiento al cual está sometido desde el último jueves” en un comunicado.

Según informó Teleshow, Ulises tiene reiterados problemas respiratorios debido a su consumo de tabaco, costumbre que le cuesta dejar incluso cuando está arriba del escenario. Y esto habría complicado su cuadro. Además, su mánager, Ariel “Chicho” Capozucca, contó que el cantante “comenzó con una gripe y el cuadro se agravó con fiebre. Los médicos lo evaluaron y le proporcionaron oxígeno para facilitar su respiración, ya que presenta mucha tos. Si no mejora en las próximas horas, el siguiente paso sería la internación”, explicó en diálogo con La Popu

Ulises también tuvo problemas en sus cuerdas vocales y le detectaron infecciones en sus riñones.