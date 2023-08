Un alfajor triple con dulce de leche llamado "Quiero", fabricado en la localidad bonaerense de Campana, consiguió este lunes el primer premio en el II Campeonato Mundial del Alfajor 2023, celebrado en el predio porteño de La Rural.

"Estamos sin palabras, quedamos mudos, ganamos el premio al mejor alfajor y la categoría al mejor triple también; es el premio a una pasión, empezamos con mucho esfuerzo en 2021 y fuimos cambiando recetas, hasta último momento", dijeron Yanina Acosta y Maximiliano Santos, el matrimonio ganador en declaraciones a la Agencia Télam.

Ambos integrantes de la pareja viven en la ciudad de Campana, donde fabrican y comercializan los alfajores ganadores de la competencia internacional.

"Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes, este alfajor no está en los quioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos, y para poder competir debimos enviar muestras una semana antes, veremos que pasa a partir de ahora", explicó Maximiliano.

Unas 40.000 personas visitaron durante tres días la muestra y el cierre contó con una numerosa asistencia, para coronar las 20 categorías premiadas.

El alfajor Quiero, en su versión triple de dulce de leche, con ganache de maní y chocolate semi amargo, fue elegido por un panel de expertos, que integraron influencers de alfajores, chefs, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial y periodistas, bajo un estricto procedimiento de cata a ciegas.

Además del ganador, el panel de expertos otorgó medallas de oro, plata y bronce a alfajores en 19 categorías, como chocolate blanco, chocolate negro, alfajor simple, de tres capas, tradicional, exótico o maicena, entre otras.

En la competencia participaron más de un centenar de firmas nacionales y de otros países, como de Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y Estados Unidos.

"La industria del alfajor origina mucho trabajo, vinieron muchos expositores, hay industrias muy desarrolladas. Este evento ira creciendo con el tiempo, hasta aquí teníamos la fiesta nacional de La Falda, que es la mas antigua, y la de Rawson", dijo Sebastián Villar, jefe de Prensa del evento.

En cuanto al premio al mejor local comercial, se lo adjudicó Alfajores El Rodeo, La marca catamarqueña salió segunda en el mejor alfajor triple de chocolate, alcanzó el primer puesto con su alfajor de cayote y se quedó con el primer puesto por mejor stand.