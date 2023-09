Una de las principales bandera de Javier Milei, la dolarización de la economía argentina, fue puesta en duda este martes por Darío Epstein, uno de los asesores económicos del candidato presidencial.

Desde el escenario del ciclo Democracia y Desarrollo, que organizó el Grupo Clarín, el exfuncionario menemista y experto en fianzas mostró al público un dólar con su mano derecha y setecientos pesos con la izquierda.

"Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares", afirmó Epstein.

El socio fundador de Research for Traders, empresa brinda asesoramiento en inversiones financieras, dejó en un segundo plano la dolarización e hizo hincapié en "ir al déficit cero".

"Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para dolarizar, que tiene sus defectos también eh, no sólo virtudes; lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra", afirmó el asesor económico de Milei