El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey dijo que “sinceramente” no imagina a Juan Schiaretti votando por Javier Milei el próximo domingo, en la decisiva segunda vuelta presidencial.

El dirigente peronista consideró que "Massa es un auténtico profesional" para gobernar al país. "No estamos postulando un panelista para que haga un stand up y nos divierta. Estamos eligiendo un presidente y necesitamos alguien que sepa hacerlo porque el costo del aprendizaje a nivel social va a ser carísimo", culminó.

Urtubey, que en 2019 fue aliado del gobernador de Córdoba, se refirió a la “neutralidad” del mandatario provincial y formuló una velada crítica.

"Cuando se discuten dos modelos tan drásticos de país, no hay lugar para antipatías personales", señaló en relación al supuesto encono de Schiaretti con Massa.

Y agregó: "Cuando aparece un peronista que dice todo lo que siempre dije que había que hacer, ¿me voy a quedar a un costado porque no soy yo el que lo hace?. Eso es un egoísmo inadmisible. Hay veces en la vida en las que hay que poner el hombro", sostuvo.

Urtubey aseguró que en la primera vuelta votó por la fórmula Schiaretti-Randazzo y consideró que el cordobés es un “hombre de trayectoria”.

Luego, en referencia al propio Schiaretti, agregó que "su presencia de tanto tiempo en el peronismo, sería un buen aporte" para el candidato de UxP, Sergio Massa, quien prometió llevar adelante un “gobierno de unidad nacional”, para el que convocará a representantes de distintos sectores políticos del país.

Finalmente, el salteño afirmó que afirmó que no tiene "vocación de ocupar cargos" en un eventual gobierno de Massa. "No lo hemos hablado ni lo he querido pensar. Creo que puedo aportar desde otro lado. Voy a colaborar en la construcción" de este proyecto, mencionó Urtubey.