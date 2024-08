La vicepresidente Victoria Villarruel canceló su viaje a Mendoza de imprevisto por razones de salud este sábado.

La presidenta del Senado tenía en su agenda un viaje a la capital mendocina para participar de un homenaje al general José de San Martín.

Sin embargo desde su entorno informaron que sufrió una "baja de presión" sin mayores complicaciones, según publicó Infobae.

La cancelación del viaje de la Vicepresidenta estuvo precedido por un nuevo cortocircuito con el presidente Javier Milei en el acto de entrega de sables a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas el viernes.

Allegados a Villarruel informaron que tenía intenciones de participar del acto castrense pero no recibió la invitación de parte de Presidencia.

"Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad”, fue el trascendido desde el entorno de la presidenta del Senado según publicó Clarín.

La última vez que Milei y Villarruel fueron vistos juntos en público fue en la Exposición de La Rural a fines de julio donde el trato fue frío y distante.