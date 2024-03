La vicepresidente Victoria Villarruel marcó diferencias con el presidente Javier Milei sobre la incorporación de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico en Rosario y la marcha atrás con la suba de sueldo a diputados y senadores.

"La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, afirmó la titular del Senado sobre la iniciativa que presentaron este viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri.

En una entrevista con el canal Todo Noticias Villarruel también se refirió a la suba de sueldos que firmó en el Congreso de la Nación.

Ver: Gobierno Nacional envía proyecto para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior



“Un legislador es la persona que representa a las provincias, en la casa del Senado, y al pueblo argentino en Diputados. Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna, para la importantísima tarea delegada. Si no sólo serían legisladores los ricos, los narcos. Tienen que ganar bien y no ganan bien”, destacó.

Además comparó lo que ganan los senadores con la pensión que recibe la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Cristina Kirchner como pensionada gana más de 7 veces de lo que gana un senador, que gana menos de 2 millones. Que un jubilado gane lo que gane no me parece bien tampoco, no está bien nivelar para abajo. Subamos todo”, afirmó.

Villarruel aseguró que dio marcha atrás porque se lo pidió el Presidente al considerar "que el pueblo argentino está haciendo un esfuerzo sobrehumano y la clase política tenía que acompañar".

"Considero que tiene que haber paridad en los ingresos de los tres poderes. Habría que congelar a todos. Jueces. Todos. Nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo. Espero que en los otros poderes también lo hagan”, agregó.