Con los datos oficiales del escrutinio, la participación en la elección presidencial fue del 77,67 por ciento, casi ocho puntos porcentuales más que en las PASO, lo que implica que en la jornada del domingo acudieron a las urnas unos 2,5 millones más de votantes que en la Primarias, la mayoría de los cuales se inclinó por la candidatura presidencial de Sergio Massa.

VER: Congreso: tras la remontada de Massa, Unión por la Patria seguirá como primera minoría

Mientras este domingo fueron a votar cerca de 27,5 millones de argentinos y argentinas, de los 35 millones que estaban habilitados, en las PASO ese número había llegado a los 25 millones de votantes.

Escrutadas más del 98 por ciento de las mesas, el candidato de Unión por la Patria (UxP) obtuvo 9.645.983 votos (36,68%), mientras que en la PASO ese espacio había logrado entre sus dos candidatos, 6.719.042 sufragios, lo que implica que Sergio Massa logró un crecimiento de casi 3 millones de votos para la coalición oficialista, entre una elección y la otra.

No solo logró retener los votos de Juan Grabois (había obtenido cerca del 6 por ciento en la interna oficialista), sino que además logró un crecimiento significativo entre ambas elecciones, mayor que el aumento de la participación ciudadana en esta primera vuelta electoral.

Sucede que de acuerdo a los datos oficiales, a pesar de que fueron a votar 2,5 millones de personas más que en las PASO, también hubo una caída en los votos en blanco y recurridos.

En las PASO, con un total de votos emitidos que llegó a los 24.935.581, solo fueron afirmativos 23.269.294, es decir que hubo entre blancos y recurridos 1.666.287 (6,7%).

En tanto que en las elecciones presidenciales del 22 de octubre, el total de los votos emitidos llegó a los 27.480.198. Es decir que hubo 2.544.617 votantes más que en las PASO.

El domingo, de los más de 27 millones de votos emitidos, fueron afirmativos 26.689.390, con lo que, entre blancos y nulos, hubo 790.808, o sea la mitad que en las PASO.

A diferencia de Massa, su principal contrincante, el libertario Javier Milei, que había logrado el primer puesto en las PASO con 7.352.244 votos (29,8%), ahora obtuvo una cifra similar y aumentó muy poco su caudal de votos, llegando a los 7.864.377 sufragios (30 por ciento), quedando en segundo lugar y por ende, asegurando el pase al ballotage.

Con esos números, Sergio Massa de UxP le sacó 1.761.000 de votos de diferencia a Milei en esta oportunidad, dando el batacazo que nadie esperaba, ya que la mayoría de las encuestas, que fallaron otra vez, le daban el triunfo al libertario, en algunos casos hasta por cinco puntos de ventaja.

La que se llevó la peor parte fue la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cuyo espacio había salido en segundo lugar en las PASO, con 6.895.941 votos (28 por ciento), mientras que el domingo sacó 6.260.254 votos (23,8%), lo que equivale a unos 600 mil sufragios menos que en las Primarias, muchos de los cuales fueron a Javier Milei. No solo que no creció, sino que no pudo conservar los votos de Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna.

Además de Massa, el otro que creció con respecto a las PASO, fue el gobernador de Córdoba y candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti. En las Primarias había obtenido 914.812 votos (3,7 %), mientras que este domingo casi duplicó esa cantidad de sufragios, al llegar a 1.783.418 votos (6,78%).

Al igual que lo ocurrido con Javier Milei, la candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, obtuvo prácticamente los mismos votos en ambas elecciones. Mientras en las PASO, logró 642.773 votos (2,61%), en esta jornada electoral llegó a los 709.337 votos (2,70%), casi 70 mil votos más que el 13 de agosto.

El voto en blanco y los nulos, también con cambios

Mientras el 13 de agosto pasado hubo 1.356.480 votos en blanco, que representan el 5,51 por ciento y 309.807 votos nulos (1,24%), este domingo los votos en blanco se redujeron considerablemente: fueron 553.738 (2,04%), una tercera parte de lo que fueron en las primarias. En el caso de los nulos, en esta oportunidad llegaron a los 224.778 votos (0,81%), unos 85 mil menos que en las PASO.

En esta última elección, hubo casi 900 mil votos menos de blancos y nulos, que fueron a alguno de los candidatos en pugna, es decir se transformaron en votos afirmativos.

Tal como lo afirmaban muchos analistas, eran dos elecciones distintas. En esta última se elegían diputados y senadores en muchas provincias, donde los gobernadores y en consecuencia los aparatos políticos, se movilizaron más que en las PASO.

Esa situación, benefició principalmente a Sergio Massa, que logró un triunfo resonante sobre Milei, tras mejorar su perfomance en muchas provincias, algunas de las cuales en donde inclusive ganó, luego de perder en las Primarias. En otras, como en Córdoba, mejoró sustancialmente su papel, logrando incluso obtener una banca en Diputados.