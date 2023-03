El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, participó del documental "Memoria en primera persona" y contó sobre sus vivencias durante la última dictadura cívico militar.

Se trata de una producción llevada a cabo por un grupo estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). de Pedro publicó un fragmento en sus redes sociales el pasado viernes 24 de marzo.

“En lo personal fue muy duro. Primero perdí a mi padre en abril de 1977, tenía cinco meses, después en octubre de 1978 secuestran y asesinan a mi madre, Lucila, embazada de 8 meses y medio. Ahí se produce un tiroteo muy fuerte en la casa que estábamos viviendo”, contó.

El hecho ocurrió en el barrio Floresta. “Yo me salvé de las balas por el cuerpo de ella en la bañadera, me refugia y se me pone encima”, recordó.

Años después, en 1996, el ministro fue a la casa de la vecina de la vivienda en donde se realizó el operativo. “Toqué el timbre y me dejó pasar a la casita del fondo, todavía está el baño con los tiros en la puerta”, señaló.

Luego contó que estuvo secuestrado, con dos años de edad, y que fue apropiado por una familia de militares por unos meses. Pero que por gestiones familiares fue devuelto a su tía Estela Révora.