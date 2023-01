Luego de la exitosa "Vikingos" llega esta serie de Michael Hirst "Billy the Kid", donde el joven actor inglés Tom Blyth encarna al conocido forajido estadounidense del Lejano Oeste del título, devenido en leyenda tras su prematura muerte y con una cuantiosa lista de víctimas en su haber

Ya está disponible en la plataforma de streaming Paramount+.

Inspirada hechos reales, la tira épica y de aventuras ideada por Hirst (también reconocido por "The Tudors" y los libretos de los filmes "Elizabeth" (1998) y "Elizabeth: La edad de oro" (2007)), reconstruye la historia de Henry McCarty, luego llamado William H. Bonney, quien alcanzó notoriedad en su época por su enorme prontuario criminal pese a su corta edad.

A lo largo de sus ocho episodios, "Billy the Kid" recorre desde las humildes raíces del protagonista, criado en una familia de orígenes irlandeses en la Nueva York de 1860 y huérfano en su adolescencia, hasta sus primeros días como vaquero y pistolero en la frontera sur de Estados Unidos.

Robos, asesinatos y huidas de la cárcel convertirán a Bonney en uno de los delincuentes más buscados a nivel federal, al formar parte además, y con un rol fundamental, de la Guerra del Condado de Lincoln, que enfrentó a dos facciones que se disputaban el control sobre el ganado y la comercialización de productos secos en Nueva México.

En la vida real, el afamado bandido fue asesinado de un disparo en 1881, a sus 21 años, por el sheriff Pat Garrett, luego de que el joven escapara de la prisión en la que aguardaba su sentencia a muerte.

Con ocho homicidios confirmados y otros presuntos trece en su haber, Bonney fue objeto de varias leyendas luego de su fallecimiento: incluso mediante la aparición de varios hombres que aseguraban ser él, se mantuvo (y aún mantiene) como una de las figuras más notables de sus tiempos y como inspiración de decenas de personajes en cine y televisión.

Junto a Blyth, el elenco de "Billy the Kid" se completa con la participación de Daniel Webber ("The Punisher"), Eileen Higgins ("Las dos reinas"), y Joey Batey ("The Witcher"), entre más.

Por su parte, Hirst también ocupa los roles de showrunner y productor ejecutivo de la serie junto a Donald De Line, Darryl Frank, Justin Falvey, Otto Bathurst y Toby Leslie.

