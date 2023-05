La petrolera de mayoría estatal YPF informó un incremento en su utilidad neta respecto al primer trimestre del 2022 al reportar una ganancia de $58.600 millones. En el mismo período del año pasado la cifra cerró en $26.417 millones. Además, el EBITDA ajustado alcanzó los u$s1.044 millones, un 12% superior al trimestre anterior.

"Durante el primer trimestre de 2023 el EBITDA ajustado de la compañía alcanzó los u$s1.044 millones de dólares, un 12% superior al trimestre anterior, consolidando una ganancia neta de $58.600 millones, más que duplicando la ganancia del primer trimestre de 2022", informó la compañía en un comunicado.

Cabe recordar que la compañía había cerrado el primer trimestre del 2022 con un EBITDA ajustado de u$s972 millones de dólares -un 27% superior al 2021- y la ganancia neta fue de $26.417 millones de pesos, frente a una pérdida de 2.247 millones de pesos del primer trimestre de 2021.

El período analizado registró una producción de hidrocarburos de 511 mil barriles equivalentes por día, lo que representa un crecimiento de la producción petrolera del 7% respecto al primer trimestre de 2022 y del 3% respecto al trimestre anterior. Además, informó un incremento del 2% en la producción de gas respecto al cuarto trimestre del año pasado.

Desde la empresa señalaron que la actividad no convencional "continuó siendo el principal eje de desarrollo". La productividad de la actividad vinculada al shale registró un nuevo récord y representó más del 44% del total de la compañía la durante el primer trimestre del año. "El crudo no convencional mostró un crecimiento del 31% mientras que el gas no convencional aumentó casi un 10% en relación con igual trimestre del año anterior", informaron.

El resultado es producto del plan de inversiones que asciende a u$s5.000 millones de dólares para este año. "Durante el primer trimestre, YPF invirtió u$s1.300 millones de dólares, casi un 80% más respecto al mismo período de 2022", explicaron.

La inversión permitió avanzar con mejoras operativas en Vaca Muerta. La empresa sostuvo el estándar de tiempo de perforación y fractura de pozos. Además, alcanzó la marca más alta en la cantidad de nuevas perforaciones de pozos horizontales.

En lo que respecta a la comercialización en el primer trimestre, las ventas domésticas de combustibles registraron un incremento del 4% interanual. "Cabe destacar las ventas de naftas que mostraron un crecimiento del 7%", comunicaron.

Parte de la mejora en el resultado también se explica con el crecimiento del 9% respecto al año anterior en los niveles de procesamiento en las refinerías, la cifra más alta en 13 años. Además, se alcanzó una tasa de utilización del 94%.

En cuanto al flujo de caja libre, la petrolera comunicó que fue "levemente negativo en u$s17 millones de dólares", mientras que el nivel de endeudamiento neto "se mantuvo en una relación de 1,2 veces con el EBITDA ajustado".

Fuente: Ámbito Financiero.