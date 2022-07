Adobe Captivate: ¿Qué es y para qué sirve?

Adobe Captivate: ¿Qué se puede hacer o crear con él?

Este software, como aborda b2blearningreviews, es una plataforma de completa interacción que permite a los interesados en crear y diseñar capacitaciones, diseñarlas y presentarlas ante los usuarios que quieran consumir ese producto.

Este sistema Adobe Captivate review es muy reconocido en el mundo del diseño y el aprendizaje, ya que presenta plantillas variadas y desarrolladas de modo tal que no resulte complicado manejarlo para el usuario que lo elija.

Beneficios de desarrollarse y capacitarse en plataformas e-learning

En la actualidad, son múltiples y variadas las plataformas que ofrecen métodos virtuales de educación. Estas van a variar en las temáticas y tendencias de aprendizaje que sigan, pero todas van a tener un factor común que es: estar en línea.

La era digital comenzó hace varios años, pero no es menos cierto que con el paso de la pandemia, muchos procesos se aceleraron, llevando a la población por optar métodos menos convencionales para mantenerse informados, actualizados y aptos para el mundo profesional y laboral.

De esta manera, las plataformas o sistemas que ya existían, ahora se multiplicaron debido a la constante demanda. Con esto, surgen los negocios y así se forma un ecosistema monetario y económico que mueve todo un mundo dentro de lo virtual.

Uno de los factores más positivos de este tipo de sistemas es que los usuarios pueden hacerlo a toda hora y desde cualquier lugar. De esta forma, es posible hacerlo durante un viaje, al aire libre o simplemente en la comodidad del hogar.

Otro de los puntos de mayor relevancia, es que a través de un dispositivo que permita el ingreso de internet, ya se puede realizar la descarga de un software de sistema e-learning que permitirá acceder a una educación diferente.

Diferencias entre el aprendizaje convencional vs. El e-learning

Tanto en el pasado como aun en el presente, los estudios en presencialidad, como la educación académica convencional como se la conoce, es la oficial y por ende la que tiene mayor valor.

Esto último no significa que no puedan coexistir otro tipo de enseñanzas que sirvan como soporte y ayuden a complementar esa educación académica, tal como se la conoce, e incluso integrarlas y lograr una conjunción entre lo convencional y lo hibrido.

Instituciones universitarias de alto nivel académico utilizan este tipo de plataformas para volcar información, dictar clases abiertas y formar foros y chats de debates sobre diferentes temas y siguiendo la línea del aprendizaje en las aulas.

Además, existen plataformas gratuitas y destinadas a diferentes públicos, adaptándose a distintos nichos que representen una generalidad y un sector determinado. Esto significa que muchos profesionales elegirán este método por lo que implica, es decir, ahorrar gastos ya que el material sería totalmente digital, y acortar distancias y tiempo, lo cual lo transforma en una herramienta de gran utilidad.

E-learning: Métodos más importantes

B-Learning o Learning Blended

Educación Móvil o Learning M- Aprendizaje

E-Learning enseñanza o Aprendizaje Ubicuo.

LMS o sistemas e Learning que se ofrecen gratis a usuarios o empresas sus servicios

Sakai once

Blackboard o también Course Sites.

Dokeos.

Sistema Moodle.

Learning LMS Latitude

Productos de Adobe que ofrece al mercado

Adobe Connect

Adobe Captivate

Adobe Presenter

Video Adobe Express Presenter

Adobe LMS Captivate of Prime

¿Por qué las empresas deberían utilizar este sistema?

Este sistema de capacitaciones virtuales agilizarían todos los procesos. Es bien sabido que, en el desarrollo interno de las empresas, muchas veces los objetivos deben cumplirse en tiempo y formas determinadas, y una de las formas de agilizar los procesos de ejecución es contando con plataformas de soporte online, que permitirán tareas.

A través de este tipo de plataformas, se podrá diseñar, crear y personalizar según las necesidades de los usuarios y en este caso de los equipos que se capacitarán dentro de las empresas.

Uno de los factores que califican a una empresa dentro de las más óptimas, es el nivel de profesionalismo con el que esté integrada. Contar con un personal capacitado y formado ayudará a que esto suceda.

Además, para los diferentes puestos de trabajo a la hora de contratar o postularse como empresa dentro del mercado laboral que busca captar nuevas capacidades humanas, será más atractivo aun si cuenta con capacitaciones para su personal. No solo el salario es lo que más importa, el desarrollo de los trabajadores, se encuentra entre los requisitos más señalados en las búsquedas laborales.

A una empresa no le sirve tener un personal estancado, que no cuente con capacitaciones, que no esté actualizado con las tendencias actuales, y la mejor forma para que esto no suceda es capacitándolos.

Esto puede hacerse de diferentes maneras, pero contratando plataformas 100% virtuales se ahorrarán dinero y al mismo tiempo lograrán cierta interacción entre los equipos, así como también se podrá acceder a certificaciones que aporten valor a esa formación.

La virtualidad llegó para quedarse y depende de todos los sectores que esto avance. En el caso de las empresas o instituciones es igual. Utilizarlas de soporte para integrar conocimientos y saberes, es totalmente positivo.

Plataformas de e Learning y de diseño

Chamilo

Educativa

Moodle

Schoology

Google Class Room

Microsoft equipos

Canvas

Clases en línea: la nueva forma de aprender

Estar en línea en la actualidad está anclado a varios conceptos, pero tomar clases en línea se refiere a utilizar plataformas de formación profesional que permiten certificaciones y capacitaciones de alto impacto.

En clases virtuales se puede acceder a conversaciones grupales, interacción con otros estudiantes o usuarios, que también formarán parte de toda la experiencia online, al mismo tiempo que podrá compartirse material digitalizado, por lo que se podrá utilizar en cualquier momento.