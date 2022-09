Con el objetivo de fomentar el estudio y colaborar en la futura empleabilidad de quienes desean emprender una carrera profesional, Aguas Cordobesas viene estableciendo desde hace varios años fuertes vínculos con la comunidad educativa para que los jóvenes puedan acceder a una experiencia enriquecedora.

Por este motivo, en lo que va del año, alrededor de 25 estudiantes de diversas instituciones secundarias y universitarias de la ciudad de Córdoba estuvieron realizando sus pasantías en diferentes áreas técnicas de la empresa, entre ellas ingeniería, laboratorio de calidad, gestión hidráulica y producción.

Cada uno contó con el apoyo de tutores voluntarios y a todos se les brindó las herramientas necesarias para que tengan su primera experiencia laboral y un acercamiento a la profesión en la que desean desempeñarse el día de mañana.

En primera persona…

Algunos de los jóvenes se encuentran participando del programa de prácticas actualmente y los alumnos del séptimo año del IPET 129 “Héroes de Malvinas” se animaron a contar su experiencia.

“Lo que más me gusta del sector hidráulico es ver cómo regulan el agua. Me anoté para aprender un poco del tema y tener una experiencia. Creo que esta práctica me va a servir en el futuro, sobre todo en saber cómo trabajar en una empresa, en la relación con otras personas y en los aprendizajes que podré aplicar ahora en casa”, contó Leandro Martínez.

Por su parte, Azul Sarmiento dijo: “Tengo ganas de estudiar profesorado en Matemáticas y estoy haciendo las prácticas en el área de ingeniería, que se relaciona con lo que me gusta por los números. Está bueno porque vas aprendiendo cómo es la vida laboral, la responsabilidad, el compañerismo y el trabajo en grupo”.

“Elegí el sector de cuadrilla porque quería ver cómo armaban las cosas, cómo trabajaban en equipo y cómo reaccionaban ante las fugas de agua sobre la marcha, porque no son cosas que están planeadas. Es importante tener una experiencia laboral con entorno social y teniendo que cumplir horarios. Además, si no me llega a gustar mi carrera, tengo esta base”, aseguró Federico Celiz, quien planea estudiar para diseñador gráfico.

Milagros Bustos es otra de las alumnas pasantes, que hizo sus prácticas en el sector de planificación del área de ingeniería. “Nos van rotando para que conozcamos distintas actividades y, en todos los casos, lo más importante es el compañerismo, porque cuando uno se traba viene otro y te ayuda”, relató la joven, quien le recomendó a otros estudiantes realizar este tipo de acciones: “Hoy en día toda experiencia ayuda”.

De esta forma, Aguas Cordobesas continúa fortaleciendo el compromiso con la educación y con la construcción de una ciudad mejor.