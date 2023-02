No ver con claridad cuando se conduce de noche es algo de lo que muchos suelen quejarse. La mala visión nocturna puede afectar a personas de cualquier edad, pero suele ser particularmente molesta después de los 40 años.

Tal vez haya visto u oído hablar de unas anteojos especiales para conducir de noche pretenden mejorar la visión de los conductores en condiciones de baja visibilidad. Algunos de los beneficios que prometen son los de disminuir los deslumbramientos provocados por diferentes fuentes de luz que puedes encontrarte por la noche, reducir la fatiga visual… pero, ¿consiguen estos efectos?

Las anteojos para conducir de noche son lentes normalmente no graduadas con vidrios tintados de color amarillo, también suelen incluir un revestimiento antirreflejos para eliminar los reflejos internos de la luz de los faros de los coches que se acercan en sentido contrario, los cuales pueden causar deslumbramiento.

Por ejemplo, cuando las utilizamos para conducir de noche nos transmiten la sensación de que vemos como si fuera más de día. Además, una de sus cualidades es que percibiremos el entorno con más claridad, ya que cuando conducimos de noche la pupila de nuestro ojo está más dilatada porque la luz que existe es menor; entonces, cuando alguna fuente de luz externa, como la de un faro, apunta directamente a nuestros ojos se produce el deslumbramiento. Al llevar puestas las anteojos con las lentes amarillas nuestra pupila estará menos dilatada porque tendrá la sensación de que es más de día y, por ese, motivo el deslumbramiento será menor.

Las anteojos con lentes de color amarillo ademas mejoran el contraste en determinadas condiciones de luz diurna. Esto se debe a que el tinte amarillo bloquea la luz azul de la luz solar. La luz azul comprende la parte del espectro de luz visible que tiene la energía más alta y las longitudes de onda más cortas.

También es más probable que esta luz azul visible de alta energía (HEV) cause deslumbramiento cuando entra en el ojo, en comparación con el resto de la luz visible con longitudes de onda más largas.

La filtración de "bloqueo de luz azul" que brindan los lentes tintados de amarillo también se da en los lentes de color ámbar y cobre. De hecho, estos tintes más oscuros pueden bloquear significativamente más luz azul que los lentes amarillos, pero también evitan que entre más luz al ojo, lo que reduce la visibilidad en condiciones de poca luz.

De hecho, incluso los lentes amarillos reducen la luz visible general hasta cierto punto, al bloquear una parte de los rayos de luz azul HEV. Esto puede ser bueno para la visibilidad a la luz del día, pero no de noche.

Las anteojos para conducir de noche no se deben utilizar en ningún caso por el día.

Para obtener la mejor visión posible al conducir de noche, visite primero a un oculista cerca de usted para que le realice una exploración ocular completa.

En cuanto a dónde comprar estas anteojos de lentes amarillas, lo más aconsejable es que lo hagas en una óptica porque allí hay especialistas que te dirán cuáles son las que te conviene adquirir según el uso que vayas a hacer de ellas, y en función de si tienes algún problema de visión o no.

Si no necesita lentes correctivos, los lentes no graduados con recubrimiento antirreflejos no le aportarán ningún beneficio para la vista.