Este gigantesco laboratorio, que toma la forma del Renault Scénic Vision, incorpora varias novedades: registro sanitario desmaterializado, guía de mantenimiento predictivo, sistema de carga optimizado Discovery.

Software République, una especie de equipo francés de las mejores empresas en los campos de la movilidad y las tecnologías integradas, fundada por Renault, presenta 20 innovaciones concretas y operativas centradas en la seguridad, el bienestar de los ocupantes de los vehículos y el medio ambiente y están integrados en el concept car “Human First Vision” (H1stVision), que no es otro que el concepto Scénic Vision modificado. “ H1st Vision es un concepto de movilidad que va mucho más allá del automóvil ”, anuncia Pierre Voineau, director del proyecto Human First Vision.

La experiencia comienza con la creación de una tarjeta de perfil, imprescindible para poder subir al vehículo. Se carga apellido, nombre(s), también tamaño del conductor y fotografia. Una cámara también registra nuestro acercamiento. Estos datos se cifran y luego se almacenan en una billetera virtual ultra segura integrada en el vehículo.

El reconocimiento postural, reconoce hasta 6 m, luego el facial permite que el vehículo nos autentique y nos permita el acceso a bordo. No se necesita más llave, tarjeta o teléfono inteligente. Nos recibe un avatar llamado Softy. Aparece primero en la luna del vehículo, que se vuelve opaca para la ocasión. Luego se une a la pantalla digital, que se extiende de un extremo a otro de la cabina, después de que hayamos respondido "sí" a su oferta de abordar. Mientras que la puerta se abre eléctricamente, los asientos y el volante se ajustan automáticamente para adaptarse a nuestra morfología. La cámara interior, situada bajo el retrovisor, vuelve a escanear nuestro rostro y desbloquea el arranque así como las funciones del vehículo”según los derechos previamente registrados en el perfil ”, se nos dice.

El volante está lleno de sensores, al igual que el cinturón de seguridad. Su función ? Velar por la salud de los ocupantes “ en el sentido médico del término“, señalan los diseñadores. Los receptores en el volante son los encargados de monitorear la frecuencia cardíaca, mientras que los del cinturón de seguridad monitorean la frecuencia respiratoria del conductor. Con solo tocar un botón, los datos se muestran en tiempo real en el tablero. Si el sistema detecta, analizando la voz o las expresiones faciales, una simple molestia del ocupante al volante, Softy puede enviar ajustes (temperatura, iluminación) o consejos específicos (ejercicios de respiración, etc.).

Si la IA detecta un trastorno más preocupante, que nos conocerá con el tiempo, el vehículo puede sugerirnos que nos tomemos un descanso y sigamos el consejo de un médico, previo consentimiento, a través de una videoconferencia. Software République se enorgullece de señalar que su dispositivo es funcional en áreas blancas, ya que puede lanzar una llamada satelital y no solo celular. “ Pero también es lo que llevará más tiempo montar”, confiesa Pierre Voineau. Porque hay diferentes niveles de madurez dependiendo de las tecnologías embebidas. »

El H1st Vision es capaz de evaluar en tiempo real el funcionamiento y el desgaste de determinados componentes, como la batería, los frenos, los neumáticos... Así puede extraer consejos para alargar la vida de determinadas piezas o predecir el número de kilómetros que quedan por cubrir antes de la revisión. El vehículo es incluso capaz de anticipar el pedido de piezas del taller para evitar una inmovilización demasiado larga. Por su parte, el taller puede enviar mensajes al propietario para recordarle la fecha de una cita periódica, por ejemplo. Más allá del aspecto de la seguridad, este canal también podría ser una puerta de enlace de contacto preferida para pasar ofertas promocionales específicas de la red al cliente.

Otra ventaja de los sensores virtuales integrados en el vehículo: permitenrealizar una valoración general del vehículo en un momento dado. Número de propietarios, número de intervenciones realizadas en el taller, estado de salud* de las baterías o incluso historial de revisiones técnicas estarán disponibles en línea en forma de certificado NFT, considerado auténtica y a prueba de manipulaciones. Este dispositivo de monitoreo de vehículos ya está dando mucho que hablar internamente.

En el futuro, cada vez más coches avisarán de la presencia de hielo, baches o incluso de un usuario vulnerable con el que el riesgo de colisión es inminente. Esto ya existe con determinados fabricantes como BMW (V2X).

Dentro del concepto H1st Vision, la información no solo se transmite al tablero. Empresas aliadas al proyecto Human First Vision han trabajado en el apoya cabezas con altavoces incorporados. Cada pasajero puede realizar una llamada telefónica con total privacidad, mientras que el conductor recibe información dirigida directamente a él " sin contaminar el resto de la cabina con alertas sonoras".», explica Pierre Voineau. Así que los mensajes importantes llegan al conductor, incluso con la música a todo volumen. Tenga en cuenta que el sistema de audio del concepto ha recibido un tratamiento inmersivo. Con sus 16 altavoces, ofrece una acústica digna de un estudio de grabación.

Con el asistente de estacionamiento inteligente se puede ayudar a los conductores a llegar al lugar mas cercano de donde se quiera ir “gracias a sensores inteligentes acoplados a los datos de los vehículos conectados y de los operadores de servicios de movilidad”, detalla el responsable del proyecto. El sistema puede ofrecer una plaza de estacionamiento cerca de otro modo de transporte o encontrar una estación de carga puesta a disposición por un particular o un operador. Para cada una de estas tres soluciones, el concepto permite, por medio de un chatbot (un agente conversacional virtual), reservar un lugar de forma remota y realizar un pago seguro con una tarjeta de pago desmaterializada.

Hablando de recarga, Software République presenta una vista previa del terminal Mobilize Powerbox . Desarrollado por la unidad de movilidad de Renault y producido en Francia, el cual puede cargar un vehículo y restaurar la energía a la red cuando sea necesario o bien la billetera electronica.