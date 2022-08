Mitsubishi Outlander es el vehículo oficial de la Selección Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino continúa sumando socios comerciales en Asia. La selección argentina contará con el apoyo durante la Copa del Mundo Qatar 2022 de la automotriz GAC-Mitsubishi, empresa chino-japonesa.

Claudio Tapia, Presidente de AFA, destacó: “Estamos muy contentos de presentar este nuevo acuerdo de patrocinio con GAC-Mitsubishi. La Asociación tiene como objetivo la continua búsqueda y expansión de oportunidades internacionales para continuar posicionando a la Selección Nacional con nuestros fanáticos a lo largo del mundo. Este acuerdo nos permite crear un vínculo directo entre los consumidores de automóviles y nuestra selección nacional en un mercado tan importante como el Chino. Damos la bienvenida a GAC-Mitsubishi como nuevo patrocinio regional de nuestra Asociación”.

El vehículo oficial de la selección se trata de la nueva Mitsubishi Outlander. Fabricada en Japón, la cuarta generación se presentó a nivel mundial a comienzo de 2021. Este SUV de siete plazas es el primer Mitsubishi que se beneficia de la colaboración directa con la alianza que también tiene a Renault-Nissan : comparte plataforma y muchos componentes con la Nissan Rogue (la X-Trail del mercado norteamericano).

GuoJie Lv, vicepresidente sénior de GAC MITSUBISHI MOTORS CO. LTD., dijo: “La selección argentina es uno de los equipos de fútbol más fuertes del mundo, con una sólida base de seguidores y un gran atractivo en China. GAC-Mitsubishi se complace en llegar a una asociación estratégica con la Asociación del Fútbol Argentino y unirse para llevar la pasión del fútbol a todos los aficionados chinos. La sólida alianza entre GAC Mitsubishi y AFA no solo refleja la búsqueda de la pasión, la ambición, la exploración, la diversión y otros espíritus en nuestros respectivos campos, sino que también ayuda a GAC Mitsubishi a interactuar con diversos segmentos de consumidores y fortalecer la profunda penetración de la marca en las emociones de los usuarios”.

El nuevo Outlander está construido sobre la base del concepto de producto "majestuoso", mejorado desde la apariencia majestuosa, la textura del interior, el control de conducción dinámico, la seguridad científica y tecnológica y otros aspectos, con el objetivo de llevar a los fanáticos de los automóviles a explorar el nuevo mundo de la vida y vivir el estilo de vida del ocio al aire libre con una actitud integral de evolución.

Equipada con un motor atmosférico de cuatro cilindros, 2.5 litros y 184 CV, transmisión automática con variador continuo que simula 8 marchas. Hay versiones 4x2 y 4x4. Entre lo más destacado, posee un sistema de dos ejes motrices, denominado Super All-Wheel Control, que integra un embrague central hidráulico que permite variar el reparto del par entre ambos ejes.

También hay variantes eléctricas. En octubre se presentará la evolución de la Outlander PHEV (híbrida enchufable). Disponible por primera vez en versiones de hasta siete plazas con este impulsor, presentará principalmente mejoras en su potencia: tendrá un motor de 2.4 litros y 131 CV asociado a dos motores eléctricos de 85 kW (113 CV) y 100 kW (134 CV).