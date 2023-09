Además de su sede de diseño global en Atsugi, Japón, Nissan tiene cinco estudios de diseño en todo el mundo, establecidos en Tokio, Shanghai, San Diego, Sao Paulo y Londres. El estudio inglés de la marca japonesa celebra este año su vigésimo aniversario. Es, en particular, el autor de los SUV Qashqai y Juke, del utilitario NV200, del Vision Gran Turismo Concept 2020 presentado en el videojuego del mismo nombre y, más recientemente, del Ariya Monoplace Concept.

El Concept 20-23 es fruto del trabajo y la reflexión de los diseñadores del estudio Nissan Design Europe (NDE). De este trabajo nació este concept car eléctrico, urbano y deportivo, nada discreto.

La forma de sus faros, compuestos por dos semicírculos, que también encontramos en las luces traseras, recuerda inmediatamente a la sexta generación del Micra, que compartirá su base técnica con el futuro Renault 5. El escudo delantero, situado al nivel del suelo como el resto del coche, es muy destacado. Tiene rejillas de ventilación laterales destinadas a hacer circular el flujo de aire a lo largo del vehículo para enfriar los frenos delanteros.

Las aletas delanteras y traseras están construidas con carrocería. Adoptan un perfil que combina curvas y líneas limpias para albergar grandes ruedas equipadas con neumáticos de perfil bajo . Los pasos de rueda delanteros y traseros de gran tamaño cuentan con grandes aletas de forma geométrica para enfriar los frenos traseros.

Faldones laterales de gran tamaño en negro brillante corren a lo largo del automóvil con la insignia “23” en los costados. En la parte trasera, un gran spoiler de una sola pieza emerge de las barras del techo y domina el techo. Su fisonomía y su ubicación, además de generar apoyo, deberían optimizar la visibilidad trasera, muchas veces comprometida por este tipo de apéndices. La exuberancia continúa con un extractor de aire XXL, también negro brillante, que representa más de un tercio del volumen de la popa.

El interior también es impresionante y decididamente futurista. Adopta una configuración tradicional con dos asientos envolventes tapizados en tela blanquecina y rematados con reposacabezas de 180°.

Se accede al vehículo a través de dos puertas que se abren con élitrones. El menú incluye un volante rectangular con múltiples controles y ajustes, así como levas para ajustar el rendimiento del tren motriz eléctrico. Entre los ocupantes, dos vigas metálicas sujetan la consola central en su posición y están atornilladas al chasis del vehículo.

Nissan aún no ha revelado ninguna especificación técnica para su prototipo C 20-23 y no ha anunciado ninguna posible producción en serie. Este Concept 20-23 parece sacado directamente de un videojuego.