Un GP2 en plena autopista de República Checa

Es habitual encontrarse por las carreteras coches clásicos de competición, adaptados por coleccionistas para el uso habitual o de exposición. Sin embargo, no es tan habitual encontrarse un Fórmula 2 circulando como si nada ya que esto se trata de una infracción de la ley de tráfico, ya que no está permitido que los monoplazas de estas especificaciones circulen por las carreteras convencionales de la República Checa.

El conductor del coche que filmó las imágenes se dedicó a perseguir a este vehículo tan peculiar durante kilómetros, para grabar al Fórmula 2 circulando por las carreteras y para dejar constancia de la actitud del conductor con un vehículo de tan alta cilindrada.

Según ha informado el medio checo iDNES.cz, no es la primera vez que este conductor hace esto. En septiembre de 2019 un vídeo similar se hizo viral y la policía pidió ayuda a la ciudadanía para identificar al individuo. Aunque se localizó a un sospechoso —un hombre de 45 años— este negó los hechos y la autoridades no pudieron culparle ya que, debido al casco, su identificación no fue posible.

Esta infracción supone una multa de decenas de miles de dólares o incluso un año de suspensión del permiso de conducir. A pesar de que el vídeo circula por redes sociales, la policía checa no ha podido identificar al conductor.