Cada auto tiene sus propias especificaciones, pero en promedio un auto mediano es ideal que cuente con una presión de 32 a 33 libras para soportar el peso de las valijas y ocupantes; es decir, entre tres y cinco libras más que lo habitual para conducir por la ciudad.

Es vital saber que un neumático con una presión moderada tendrá más flexibilidad y ayudará a la suspensión a conseguir un andar más confortable en pisos desparejos como empedrados o calles en mal estado. Es porque amortigua mejor.

En tanto, con una presión mayor se obtiene un neumático más “firme”, que torsiona menos en curvas de alta velocidad, momento en que las inercias transfieren el peso del vehículo hacia el lado externo de la curva. Por eso el esfuerzo que tiene que hacer el neumático es superior y una excesiva torsión lo haría perder eficiencia y seguridad de marcha.

¿Cómo saber si debes cambiar tus ruedas?

Son muchas las ocasiones en las que nos preguntamos si nuestras ruedas están lo suficientemente gastadas o no como para cambiarlas y poder salir a la ruta. Estos pueden sufrir distintos desgastes que pueden acabar siendo peligrosos al momento de ser requeridos en una maniobra.

Existen distintos tipos de desgaste como por ejemplo, desgaste en el centro quese suele producir cuando circulamos con una presión en el neumático superior a la que debería o el irregular en los bordes que puede pasar por dos motivos, o bien porque tiene menos presión de lo que debería o bien porque hemos circulado con cargas excesivas. Desgaste irregular en el borde exterior que se produce por exceso de carga positiva y por llevar los ejes sobrecargados o en el borde interior que es debido por exceso de carga negativa y por llevar los ejes sobrecargados. Desgaste irregular en la banda de rodamientoque se debe a diversos factores como es un fallo en el ABS, un bloqueo de frenos, un desequilibrio o mismamente una llanta deformada que lo causa. Tambien existe el abombamiento de la banda del costado cuando sufrimos un golpe contra un bordillo o un bache del asfalto.

¿Como detectamos la necesidad del cambio?

Si bien la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 indica que la profundidad mínima del dibujo de los neumáticos nunca debe ser inferior a 1,6 mm, desde CESVI ARGENTINA se sugiere que esta medida llegue a los 2 mm.

En primer lugar deberemos mirar a simple vista si el dibujo del neumático está bien o por el contrario se está acercado a lo que vendría siendo un neumático plano, situación en la que perderíamos gran parte del agarre y podríamos tener algún susto. Además del desgaste habrá que vigilar si este tiene algún agujero o alguna marca que se haya podido producir con determinados usos. Hay dos formas de saber si nuestros neumáticos tienen la profundidad de dibujo correcta. La primera, los neumáticos disponen de testigos, al fondo de los canales de drenaje. Cuando el dibujo y el testigo están al mismo nivel, debe cambiar el neumático. Y de forma casera, puede colocar una moneda de un peso argentino en el fondo del canal de drenaje. Si se ve completamente el círculo dorado de la misma, debe cambiar la rueda.

¿Y cuando los cambiamos?

Lo principal es rotar los neumáticos cada 10.000 kilómetros y verificar la alineación y balanceo. Lo aconsejable es cuando ronden los 40.000 kilómetros. No obstante hemos de tener en cuenta que estos sean de buena calidad, si no lo son, deberemos sustituirlos bastantes antes. También depende el uso que se le dé, no es lo mismo un uso para ciudad o viajes que un uso más deportivo, donde se acorta en gran medida la vida de los compuestos.