VW lanzó la actualización de su modelo Volkswagen Nivus

Volkswagen Argentina anunció una actualización de equipamiento de confort para su modelo Nivus en la versión Highline. Entre sus novedades, el SUV coupé fabricado en Brasil se destaca por su nuevo color exterior azul “Biscay blue” destinado a la carrocería.

El modelo regional incorpora un nuevo climatizador automático de una zona. Es digital y sobresale por sus comandos táctiles. Se utiliza deslizando los dedos o tocando suavemente los nuevos comandos.

El Nivus Highline incorpora ahora un cargador inalámbrico de teléfono celular que se combina con el sistema VW Play de 10″ y el tablero digital Active Info Display; agrega también dos puertos USB C para mayor compatibilidad.

Para los ocupantes de las plazas traseras se incorpora, detrás de cada uno de los asientos delanteros, un práctico bolsillo que puede ser utilizado para guardar el celular o cualquier otro objeto que sea necesario.

La mecánica es la de siempre, con el motor naftero 1.0 con tres cilindros, inyección directa y turbocompresor. Con 116 caballos y 200 Nm de torque, trabaja conjuntamente con una caja automática con seis marchas. Además, tiene tracción delantera.

«Nivus, sin duda, es un producto que llegó para revolucionar el segmento de los SUV. Sus líneas deportivas y su nivel de equipamiento lo han convertido en un referente de la industria local y sudamericana», destaca Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.

La Volkswagen Nivus Highline 200 TSI AT MY22 arranca desde los $ 6.303.450 pesos. Las otras opciones de la gama: 170 TSI MT - $4.288.250, Comfortline 200 TSI AT - $ 4.292.250 y Hero 200 TSI AT MY22 - $6.402.200).

La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros.