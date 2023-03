Ya puedes pagar directamente desde el coche utilizando sólo tu huella dactilar

Mercedes-Benz Mobility integra la plataforma digital ePayment interna de Mercedes pay en una gran cantidad de aplicaciones del Grupo Mercedes-Benz. La plataforma admite numerosos procesos, incluidos los pagos en el automóvil, así como el procesamiento de pagos a través de la aplicación y en la tienda web.

Para muchos, la mayor ventaja de los pagos en el automóvil es la comodidad y facilidad en su vida diaria, como demuestra el estudio de mercados internacionales "Global Trends in Automotive & Financial Services 2022". Incluso, en Alemania muchos usuarios potenciales ven el pago en el automóvil como una ventaja competitiva significativa de una marca frente a sus competidores.

Desde marzo de 2023, los clientes de Mercedes-Benz en Alemania también pueden utilizar el llamado pago nativo en el automóvil para servicios digitales, así como actualizaciones de software y hardware. Esto convierte la tediosa autenticación de dos factores en una experiencia de pago perfecta mediante el uso de la autenticación biométrica a través de la huella digital: los clientes ya no necesitan ingresar una contraseña o escanear un código QR con su teléfono inteligente. La tecnología de "Autenticación delegada" de Visa permite que el vehículo se convierta en un dispositivo de pago que permite la autenticación de dos factores.

Los primeros modelos de Mercedes-Benz disponibles con sensores de huellas dactilares son los EQS y EQE, Clase S y Clase C, y el nuevo GLC. Además, Mercedes-Benz se convierte en el primer fabricante de automóviles del mundo en integrar la autenticación delegada de Visa y la tecnología Cloud Token Framework, imprescindible en los pagos online, para permitir pagos nativos en el automóvil.

Mercedes pay sirve como nuestro centro de conocimiento interno sobre soluciones de pago e implementa métodos de pago innovadores y de última generación para Mercedes-Benz. La plataforma permite el pago de productos y servicios de comercio electrónico de Mercedes-Benz en la tienda Mercedes me, en la aplicación Mercedes me y a través del sistema multimedia MBUX, también directamente desde el automóvil. Para utilizar la función de pago, los conductores necesitan una cuenta de usuario de Mercedes me y deben actualizar sus datos de pago en esta cuenta. Posteriormente, pueden usar su perfil de pago para muchos servicios útiles.

Mercedes pay permite el procesamiento de pagos para los servicios Mercedes me connect. Los clientes pueden adquirir estos servicios en la tienda Mercedes me, en la aplicación Mercedes me o mediante el sistema multimedia MBUX en su automóvil. Los servicios van desde aplicaciones de conectividad hasta actualizaciones de software, como servicios de navegación avanzados, actualizaciones de hardware u otras aplicaciones útiles, como la desactivación de teclas. Todos estos se pueden desbloquear a pedido, directamente desde el automóvil.