Su imagen recorrió por décadas la singularidad de la Municipalidad de Córdoba, siendo el secretario general de sus trabajadores.

Hoy, con 69 años a cuestas, Rubén Daniele tiene dos objetivos en el corto plazo: primero, el juicio por "incitación a la violencia colectiva" que inicia este martes. Y segundo, las próximas elecciones del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM). Esta vez, vuelve a prometer que la del 30 de marzo será "la última" candidatura.

Mientras aduce estar "con la conciencia muy tranquila", califica como "muy buena" la gestión actual de Beatriz Biolatto y destaca haberse "autoimpuesto no hablar de política".

En la charla de este lunes con radio Universidad, el dirigente se encargó de contextualizar la asamblea en la que, certificó, dijo que "va a haber quilombo" y "se te va a borrar la sonrisa de la cara, Mestre", en referencia a Ramón, el intendente de aquel 2017 en el que se dieron los hechos.

Una investigación de oficio lleva esta causa a juicio. "Yo dije esas palabras en un microclima en el que a 17 familias de municipales los habían estafado, nos estaban esquilmando, tenían embargos y les estaban por quitar la casa. No es excusa, pero estaba re caliente. Y en ese contexto a la patronal (el municipio) se le ocurrió publicar los sueldos de municipales con nombre y DNI... un locurón. Mi mayor satisfacción fue cuando el TSJ nos dio la razón por el tema habeas data y ordenó que no se puedan publicar nombres y apellidos asociados al sueldo nunca más", sentenció.

La definición de "quilombo"

Para Daniele, que asumió por primera vez en el gremio en 1973, la palabra que usó en aquella asamblea tiene un significado.

Y sentenció: "Quilombo significaba realizar quite de colaboración, asambleas, paro y movilizaciones. Todas cosas que hacemos para defendernos y legales. Lo de 'Se te va a borrar la sonrisa, Mestre', lo dije porque tenían toda la opinión pública a favor. A mí me puteaban en todos lados".

Remarcó que "fue interpretado como incitación a la violencia colectiva" pero que "tengo fe de que no seré condenado".

Y amplió: "Vamos a discutir también con pruebas. Porque a esta causa la Municipalidad le sumó actas con incidentes. E incidentes tuvimos toda la vida, pero está certificado que una de ellas hasta fue anulada. Muchos de esos incidentes fueron antes de que yo hablara".

Llaryora, "el mejor posicionado"

Daniele no dudó en subir al actual intendente capitalino a la puja de la Gobernación para 2023. Sin embargo, dijo "soy peronista, tengo varias visiones hacia el futuro" pero "me autoimpuse no hablar de política".

Sobre Llaryora, dijo que "es el mejor posicionado" para ocupar el Panal. Aunque desde su visión sindical, afirmó que "fueron dos años muy difíciles pero ha habido recortes".

Resaltó, en ese sentido, que "me pararía arriba de esta silla para aplaudirlo por lo del Hospital Infantil", al referirse a las obras que lleva adelante la actual gestión. "Realmente lo llevo en mi corazón y daba pena cómo estaba".

Pero concluyó dando a conocer su descontento con "las restricciones de circulación en las calles Caseros y San Jerónimo", diciendo que "queda todo muy lindo, a mí me encanta tomarme un café en la calle, pero es el centro de Córdoba".