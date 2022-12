En medio de la conmoción que generó el caso de una agente que mató a su hijo de 10 años, hirió a su nena de 7 y posteriormente intentó quitarse la vida, el director de Sanidad Policial, Comisario Mayor Gabriel Bosque, volvió a negar que la mujer haya tenido problemas de salud mental, reiterando la versión que viene manteniendo la fuerza desde el domingo trágico.

Mientras la agente se debate entre la vida y la muerte, la policía de Córdoba subraya que la uniformada estaba en condiciones de portar un arma, contradiciendo abiertamente lo que dijo la ex pareja y padre de los niños, quien afirmó: “Ella ingresó a la Policía ya con antecedentes de salud mental, estuvo internada en el Morra”, en diálogo con eldoce.tv.

“Antes de entrar a la policía había estado en el ejército y había tenido antecedentes de querer hacerle un daño con el fal a una compañera, estuvo internada en el Morra. Había salido aparentemente bien. Después tuvo a Tiziano y para dedicarle tiempo pidió la baja. No entiendo lo que pudo haber pasado”, agregó el hombre, identificado como Horacio.

A pesar de esas declaraciones, Bosque dijo a Radio Universidad que “durante los 4 años y 3 meses que ella tiene como efectivo policial no tenemos ningún tipo de antecedente de índole psiquiátrico. El antecedente más cercano que tenemos es una patología clínica del presente año que la mantuvo alejada de sus funciones desde el mes de marzo hasta octubre, que ella volvió a sus tareas normales habituales de seguridad y defensa”, remarcó el policía.

El director de Sanidad Policial sostuvo que, no obstante, esto no excluye que cuando la mujer formaba parte del ejército no haya padecido una situación mental, de la que la policía de Córdoba no tuvo conocimiento.

“Al momento del ingreso de ella, como proceso de ingreso, se realizan todas las evaluaciones pertinentes: hace el circuito de ingreso en nuestra institución en 2017. Tiene un pedido de baja voluntaria - del ejército- según tenemos información en 2012, 5 años antes de ingresar a la policía de Córdoba” indicó Bosque.

En la misma línea que viene sosteniendo la fuerza luego de la tragedia, el comisario sostuvo que “En la entrevista psicológica en ese momento no surge ningún antecedente, en la declaración jurada que hacen todos los postulantes tampoco se manifiesta ninguna internación ni antecedente psiquiátrico de relevancia, que nosotros podríamos haber vislumbrado en esa oportunidad”, subrayó.

Al ser consultado sobre si la agente estuvo o no internada en una institución psiquiátrica, Bosque sostuvo: "A nosotros no nos consta, y al momento de su ingreso no había ningún indicio de que haya estado internada en algún centro asistencial monovalente de salud mental".

“¿Qué pasó entonces?”, le preguntaron, a lo que el policía respondió que “la salud no es una ciencia exacta. Nosotros hacemos valoraciones, estamos permanentemente ante cualquier tipo de situación que surja con el personal policial, la asistencia de salud mental es inmediata. Como cualquier ámbito se puede hacer una valoración y al poco tiempo tener una novedad”, indicó Bosque.

El funcionario agregó que “acá lo que se manejan son los perfiles para portación de armamento es decir, estructura de personalidad, adecuado manejo de la impulsividad, etc, todo aquello que pueda condicionar un riesgo en cuanto a la portación del armamento para sí y para terceros”.

Tratando de evitar una autocrítica, el comisario sostuvo que “hay hechos o procesos de la salud mental que por más valoraciones que se establezcan son absolutamente imposible de prevenir, e impredecibles, no solamente para nosotros sino en cuanto a la salud mental en general”, remarcó.

Según explicó, cuando hay algún indicio de alguna cuestión de salud mental “rápidamente se ponen en marcha todos los mecanismos y se accede a la asistencia por salud mental del efectivo para minimizar cualquier tipo de riesgo”, aseguró Bosque.

En el caso particular que genera conmoción, el director sostuvo que no fallaron los controles ni saltó ningún indicio de lo que finalmente ocurrió. "No surgió de las valoraciones realizadas, no se lo pudo determinar", afirmó.

Números imprecisos y controles sin ninguna regularidad

Bosque evitó dar una respuesta concreta cuando se le consultó cuántos profesionales de la salud mental trabajan en la Policía de Córdoba, para atender a nada menos que 20.000 efectivos. “Están distruibuidos en toda la provincia como en la capital, para dar una respuesta inmediata en salud mental”, dijo.

Además, el director agregó que existen guardias permanentes “las 24 horas los 365 día del año para que el personal policial, ante cualquier requerimiento, tenga acceso rápido a la salud mental”.

Al ser consultado sobre si el número de profesionales alcanza para atender a toda la fuerza, nuevamente respondió con imprecisiones:"Hoy por hoy estamos dando respuestas rápidas ante la necesidad que surja, estamos trabajando en la posibilidad de ampliar los equipos, pero la posibilidad de acceder a una consulta especializada en forma inmediata hoy por hoy la estamos dando sin ninguún tiempo de inconveniente"

“Cada cuánto tiempo se hacen los estudios -de salud mental- según los protocolos”, le preguntó Mario Pensavalle, a lo cual Bosque contestó algo sorprendente: “Es variable”, sostuvo.

“El personal policial, ya sea por los cursos de ascensos, a veces no son entrevistas individuales, son talleres de sensibilización con pares, se realizan en distintas dependencias, cuestiones que surgen en lo cotidiano, no es que tenga una fecha de vencimiento como por ahí se ha hablado(..) como si fuera la ITV de un auto que tiene una fecha de caducidad. Las valoraciones promedio son entre alrededor del año, puede ser más, puede ser menos, de acuerdo a las circunstancias, no siempre son individuales”, sostuvo.

El director sostuvo que se está evaluando pedir asistencia a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba “ a los fines de poder ver la alternativa de una auditoría externa.Todo lo que sume para nosotros bienvenido sea. Consideramos que puede ser un aporte muy importante y estamos abiertos a toda posibilidad que surja”.

Por último, Bosque indicó que la tragedia ocasionada por la mujer policía que reviste en la fuerza que está bajo su control es "una consecuencia tan lamentable como esta; nos preocupa y nos duele institucionalmente"

Al consultársele si tenía alguna autocrítica para hacer, el policía sostuvo que “no era un caso que nosotros considerábamos que podría ser de riesgo. Nunca tuvimos de ningún familiar, de ningún conocido ningún dato de alarma que nos pudiera poner sobreaviso en cualquier tipo de situación que nos pudiera acercar a este descenlace tan lamentable”.

“Se hizo una valoración previa a la restitución del armamento y tampoco se observó ninguna alteración”, en la mujer, concluyó el comisario mayor.

