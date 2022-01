A veces una voz en el teléfono puede ser el puente que necesitas para salir de una situación compleja. Le pasó este miércoles a Macarena, de 21 años, en el momento preciso en que rompió bolsa y vio que estaba sola, en su casa, lejos de un hospital. Entonces, con el cuerpo doblado por las contracciones, tomó el teléfono y marcó el 107 de emergencia de la Municipalidad de Córdoba.

“Estoy por tener un bebé, no llego al hospital. Estoy en mi casa”, dijo. En medio de gritos y confusión, del otro lado del teléfono, la voz de la médica coordinadora Ana Salomone, dijo: escuchame, mamá ¿puedo confiar en vos? quedate tranquila, la bebé va a nacer sí o sí.

Al instante, llegó a la casa la madre de Macarena. Entonces Salomone comenzó a darle instrucciones. Mientras la asistía con el parto también aprovechaba para sacarle información de a poco para también guiar a los móviles de la Policía y el 107 para que lleguen a la casa y asistan a Macarena.

En un momento, el diálogo es tan intenso como emocionante:

—Cada vez que venga una contracción, respirá, respirá mi amor.

—Ahí sale, ahí sale—se escucha a Macarena.

— Por favor, no corten el cordón (umbilical). Limpien el bebé, límpienle la vía aérea. Pónganlo sobre el pecho de la mamá. No corten el cordón, cúbranlo y flexiónenle la espalda para estimularlo. Límpienle la naricita y la boca. ¿Respira el bebé?

De fondo, el llanto de una niña, recién nacida.

— Te felicito, les mando un beso inmenso.

La médica explicó después en Canal 12: “Desde la central, que es el primer eslabón que nos une con las necesidades de la población, se puede hacer mucho. Trabajamos permanentemente en esto de conectarnos con el que nos está llamando, que siempre necesita algo”.

Por qué no cortar el cordón umbinical

Cuando la beba nació, Salomone pidió que no cortaran el cordón umbilical. ¿Por qué no? La médica coordinadora del 107 explicó que lo solicitó de manera insistente porque de lo contrario, lo cortarán con un “material que no es aséptico y condena al bebé que pase por un antibiótico terapia para prevenir una posible infección”.

“Si se mantiene conectado a la placenta y lo ponemos sobre el pecho de la madre, va a sentir los latidos cardíacos de su mamá igual que si estuviera en la panza, va a sentir la temperatura en la piel y se mantiene conectado al cordón. El profesional médico cuando llegue será el encargado de cortar el cordón”, detalló.