En el ex Mercado de Abasto, a sólo 200 metros del asentamiento Villa La Tablita, viven ocho personas que no tienen absolutamente nada. No tienen electricidad ni gas y se calefaccionan y cocinan con fuego.

Para eso tienen una parrilla improvisada y, además, una mesa. Todo eso, obviamente, afuera en la intemperie. Esa es la única fuente de calor que tienen.

A eso hay que sumarle que en el asentamiento hay mucho nylon, cartón y madera, todos materiales propensos a poder incendiarse. Además, yendo al otro extremo, posiblemente nieve en estos días.

En el lugar estuvo el móvil de Canal 10 y Ana, una de las mujeres que viven en el lugar, precisó que hace dos años viven ahí y no reciben ayuda de nadie:

"La Municipalidad se lava las manos, nos quiere llevar un hotel pero no podemos llevar los carros y las cosas con las que nosotros trabajamos de servidores urbanos."

Además, afirmó que nadie va al lugar, solo los domingos "de una fundación que vienen a traer comida". Anteriormente, vivían todos debajo del puente Maipú

"Tenemos que estar al lado del fuego todos los días y a la noche hay que irse a dormir temprano, tipo 8:30 o 9 y eso que recién empiezan los fríos", expresó Ana.

Un hombre que también vive en el lugar expresó que "sólo los que están en situación de calle, conocen la indigencia y la pobreza" pueden explicar cómo se pasa la noche bajo esas condiciones.

"La vida en la carencia y en la pobreza es muy delicada y dura", manifestó el hombre.