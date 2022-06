Córdoba: una joven denuncia violencia policial a la salida de un boliche

Una joven de General Cabrera denunció públicamente la Policía por golpes y maltratos recibidos por un episodio que ocurrió en un boliche.

A través de su cuenta de Facebook, identificada como Melani Mauri, relata lo sucedido donde además acusa de negligente el accionar del personal de seguridad del local bailable.

La joven asegura que dos chicas comienzan a tirarle el pelo, situación que se extiende hasta la puerta del boliche, donde estas desaparecen y tras el aviso del seguridad del local a los uniformados, es que recibe lesiones al ser aprehendida y traslada a la comisaria esposada. Asegura que no originó el episodio y que están las cámaras de seguridad para que se constate.

“El sábado voy al boliche (único en General Cabrera), donde (desde a las 5:30 de la mañana) empieza un problema que no elegí tener, ni provoqué”.

“Le aviso al de Seguridad del boliche lo que pasaba y ellas vuelven a agredirme agarrándome del pelo y no me sueltan hasta la entrada del establecimiento. Llegando ahí las mujeres desaparecen, nadie las detiene. Solo quedé yo adentro. Un Seguridad da aviso a la policía de que YO (sic) estaba haciendo problemas adentro, cuando claramente se ve en las cámaras de Seguridad que no provoqué esto”.

"A raíz del aviso, la policía empieza a tirarme para subirme al móvil, donde adentro empieza a agredirme una mujer dejándome marcas en el cuerpo. Entro en crisis nerviosa, grito, pido ayuda, que filmen y me quiero salir del móvil policial”.

“Me agarra, me tira al piso, se arrodilla arriba mío y me raspa la cara contra el asfalto, causándome heridas. Además de la cara, en varias partes del cuerpo. Después de eso me llevan a la Comisaría, me esposan, me dejan ahí en crisis nerviosa, sin que me vea un médico”.

Fuente: El Puntal