El Código Electoral Nacional reconoce el derecho a votar a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva. Sin embargo, este domingo, la gran mayoría de los 8 mil reclusos de Bouwer que figuran en el padrón no fueron a votar, denunció Daniel Cornaglia.

Cornaglia es abogado y está detenido bajo prisión preventiva desde el 10 de diciembre de 2020.

Elecciones 2023: admiten amparo para que un grupo de presos de Bouwer puedan votar

Bajo el auspicio del abogado Francisco Lavisse, Cornaglia y un grupo de reclusos presentó un recurso de amparo colectivo y correctivo para poder votar. El viernes pasado, el Juzgado Federal Número 1 ordenó al Servicio Penitenciario y al Poder Ejecutivo que informe la lista de las personas en condiciones de votar.

Sin embargo, eso no pasó. Según Cornaglia, al menos cinco reclusos votaron pero desconoce por qué votaron y otros no.

“Los internos no votaron en 2021 ni este año. Me llamó muchísima la atención. Cómo puede ser si la facultad me enseñó otra cosa”, expresó.