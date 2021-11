Varias organizaciones sociales mantienen desde la tarde del martes un corte total en bulevar Domingo Perón a la altura del Centro Cívico.

Movimiento Argentina Rebelde, Frente Arde Rojo en Marabunta y Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar acamparon en las calles solicitando trabajo digno y alimentos.

"Venimos movilizándonos en reiteradas ocasiones y la respuesta a nuestras exigencias son sólo migajas", expresaron en un comunicado.

Y agregaron: "En una Argentina en la cual la mitad de la población es pobre, en donde el trabajo en negro y precarizado es moneda corriente, somos las organizaciones sociales las que garantizamos el plato de comida en las barriadas populares".

Los manifestantes pidieron respuestas de la directora General de Emergencia Social, Valeria Butteler, y el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, Sebastián Serrano.

Por el momento, fiscal de turno Ernesto de Aragón no ordenó el desalojo. "Tratamos en horas de la noche a que levanten no el acampe pero si el acampe de la vía pero no hemos logrado dialogar", expresó a Radio Universidad.