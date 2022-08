El cantante lanza su álbum “Caos”, donde condensa sus vivencias, con un repertorio de sonidos psicodélicos donde fusiona el pop, rock y folk. Se trata de su segundo álbum, luego de "Metamorfosis". Durante la pandemia terminó de dar forma a "Caos", junto a MONSTIC! y Fran Santillán.

Este nuevo trabajo discográfico estará disponible desde el miércoles 31 a la medianoche en plataformas digitales: Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, Amazon Music.

Un disco con canciones sobre sus vivencias

En diálogo con Cba24n, el artista expresa qué significa este disco en su vida: “Caos desde el desequilibrio, el desorden. Es un álbum totalmente personal, mis vivencias condensadas en canciones pop. Había una revolución de cosas pasándome por dentro y este álbum fue la herramienta para sanar lo que me hacía mal y celebrar todo aquello que era correcto”.

También, explica: “Hacía bastante tiempo venía trabajando en canciones nuevas para lanzar durante el 2019-2020 y las quería encaminar como un posible disco, pero siempre encontraba trabas, algo no encajaba, no se sentía perfecto. Hasta que hice un click, en 2020 durante la pandemia tuve mucho tiempo para pensar, al igual que todos, y fue ahí donde decidí hacer introspectiva y escribir nuevas canciones sobre cada una de las cosas que estaban latentes”.

Adrián comparte que en este álbum trabajó junto a dos personas que admira: MONSTIC! y Fran Santillán. “Para mí poder contar con su apoyo es todo, porque si bien tenemos un vínculo, podrían haberme dicho que no. Los tres venimos de diferentes lugares, MONSTIC! es el productor principal del álbum, él viene desde el dubstep, Fran desde el folk- pop, el rock y yo desde el pop. Los dos están a nada de sacar su propio material, es fantástico”, detalla el músico.



Canciones sobre el sexo, el miedo, el amor, la amistad...



En cuanto al proceso de realización de este disco, dice: “Fue bastante caótico. Hubo una ardua tarea de investigación con respecto a cómo narrar un sentimiento desde los sonidos, la escritura, la interpretación. No hay escrita ni una sola línea que no sea cierta, que no haya acontecido. Hay verosimilitud en cada palabra, en cada expresión, en cada sonido. Le escribí una canción a mis amigos de toda la vida, a un amor de hace 10 años y otra a uno que no merece ser tan descrito, a la muerte, a mis miedos, he escrito sobre sexo, sobre mi empoderamiento como persona, a la identificación, al estar presente, a cuidarme y amarme”.



También, agrega: “Me frustre un par de veces. Por periodos sentía que determinada canción no tenía la energía suficiente en la voz, en otra la letra no era lo suficientemente directa, y así miles más. Creo que en todos los procesos artísticos sucede, es parte de esto, pero de alguna manera sentí que todo venía desde el nombre que le había asignado al proyecto. Hasta en el inicio de publicación este álbum tuvo inconvenientes. Se retrasó casi un año en salir porque no podía filmar el videoclip del sencillo “Desamor” que era la canción con la que quería comenzar a mostrar este concepto. Tenía una idea en mente y siempre pasaba algo que me hacía caer el rodaje. Este año en abril pudimos filmarlo y listo. Le dimos marcha a la publicación”.

Mirá el videoclip oficial de "Desamor":

Morán describe además, cómo es la relación con sus seguidores: “Si bien antes dije que escribí sobre procesos internos. En un punto también me han servido de identificación las vivencias de algunos de mis seguidores, con los que me hablo desde el 2015, año en el que comencé con la música. Con algunos llevo una relación muy linda, en la que de vez en cuando nos comunicamos por Facebook o Instagram. Ellos me cuentan que se han sentido identificado con ciertas letras y en base a eso me relatan otras experiencias”.