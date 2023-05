En el anochecer del domingo pasado un hombre armado con una escopeta asaltó un kiosco de barrio Alta Córdoba y causó pánico en la zona.

El dueño del negocio ubicado sobre calle Góngora explicó que en cincuenta segundos el ladrón redujo a uno de los empleados y a un cliente que se encontraban adentro.

"Vino caminando desde la esquina, a treinta metros y lo esperaba otra persona en moto", dijo el comerciante ante la cámara de Canal 10.

El momento del asalto quedó filmado por una cámara de seguridad dentro del kiosco. En secuencia se puede ver al delincuente que entra a cara descubierta y apunta a los dos jóvenes para llevarse la recaudación.

"Me parece que no era de por acá porque no sabía donde estaba", comentó el dueño del kiosco.