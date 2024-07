La Ley N° 10.393 regula el ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos (AT) en la provincia de Córdoba, y fue aprobada en 2016 pero, inexplicablemente al día de hoy, esa ley no se aplica porque el Ministerio de Salud está en mora en su reglamentación. La ley rige pero no se aplica.

Este miércoles, a instancias de ATACOR (Acompañantes Terapéuticos Autoconvocados de Córdoba) y por medio de un proyecto de ley presentado por el Bloque legislativo del Frente Cívico, se aprobó una Declaración intimando al Ministerio de Salud de la Provincia para que cumpla su obligación y permita que la actividad se encamine con acuerdo a los dispuesto por la legislación.

La norma, entre otras cosas, establece que para ejercer la profesión se debe poseer un título terciario o universitario en el área y que la matriculación debe realizarse en el Ministerio de Salud. También indica cuáles son las responsabilidades, funciones y requisitos para su desempeño.

Se estima que en la provincia de Córdoba hay unos ocho mil acompañantes terapéuticos que trabajan con personas con discapacidad, con problemas de salud mental o adicciones, en inclusión escolar, cuidados paliativos y con sus familias con el fin de colaborar en la recuperación de la salud, en la calidad de vida o en la reinserción social del paciente, según el caso.

La voz del oficialismo

La secretaria de Salud Mental de la Provincia, María Pía Guidetti, había anticipado en declaraciones al periódico La Voz que esta semana se enviará a la Fiscalía de Estado el último documento con los puntos de la reglamentación, que fueron elaborados en conjunto con una comisión de la Facultad de Psicología de la UNC, y con ello se daría por finalizada la entrega de los requisitos técnicos. “Creemos que la reglamentación saldrá este mes para que inmediatamente tome estado parlamentario”, indicó Guidetti.