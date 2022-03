El martes ocurrió en Córdoba un violento hecho: una mujer quiso separar a sus tres perros de raza pitbull, uno de ellos la atacó y le produjo heridas de gravedad que la dejaron internada.

Un día después de lo ocurrido, Ariel, vecino del barrio Observatorio, donde ocurrió el hecho, habló con Canal 10 y afirmó que fue testigo de lo ocurrido.

El hombre explicó que no intentó intervenir ya que hubiese sido en vano: "Vos vas a querer separarlos pero te van a atacar a vos".

Además, vecino señaló que veía cómo los hacían saltar a los perros para morder cubiertas de auto. "No sueltan la goma, porque tienen como una prensa en la mandíbula, si atacan así una goma imaginate una persona", explicó el hombre y agregó:

"Ellos no tienen contacto con la gente, lo tenés encerrado y atado, entonces lo largás y es una fiera"

En ese sentido, Ariel hizo énfasis en la influencia de la crianza de perros para que finalmente terminen siendo violentos. "A un pitbull bien criado tenés que hacer que tenga contacto con la gente y no lo entrenés, no lo haga una bestia porque no es una bestia, es un animalito", sostuvo.