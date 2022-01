La variante ómicron han causado un aumento exponencial de casos de COVID-19 y puso en jaque el sistema sanitario en Córdoba.

El médico Raúl Audenino, representante de Médicos Autoconvocados y la Multisectorial, criticó la gestión del Gobierno de Córdoba en relación a la lucha contra la pandemia y su gestión en la salud en general.

Agresiones al personal de salud

Con el aumento de casos y la saturación en los centros de hisopados, se han viralizado numerosos casos de violencia contra el personal de salud.

"Todo esto viene desde hace mucho tiempo. Y no son solo médicos, enfermeros y administrativos también", remarcó Audenino en Es por Acá de Radio Universidad.

Y añadió: "Ahora son más las agresiones. La gente no tiene tolerancia, hace 40 grados de calor y le tenemos que decir a la gente que no hay más hisopos o que no hay más trabajadores".

"Hemos llegado a un punto donde la agresión no solo es verbal, también es física", concluyó.

Nuevos protocolos

Audenino advirtió: "Es real que hoy hay una sobresaturación en la atención primaria". El médico afirmó que aunque las salas te cuidados intensivos no estén llenas, las salas de internación comunes están saturadas en varios hospitales de Córdoba.

Además, el médico cuestionó que el Gobierno modifique las medidas sanitarias en base a criterios económicos. Como el cambio de protocolo de aislamiento cuando los supermercadistas advirtieron que tenían cerca del 30% de los trabajadores aislados o contagiados.

"Los de salud, siendo contacto estrecho, tienen que ir a trabajar igual", expresó.

Un problema de larga data

"En el año 2015, los empleados del equipo de salud eramos 14500. Hoy, no llegamos a 13500", declaró el representante de la Multisectorial de Salud.

Para Audenino, la Provincia dejó de invertir en la salud en los últimos diez años. "El Gobierno no le importa la salud porque no se ven reflejado en las encuestas para las elecciones", dijo.

Como ejemplos, afirmó que el flamante Hospital del Noreste Elpidio Torres no tiene personal nuevo sino que los trabajadores fueron trasladados del Hospital San Roque.

"El Maternidad Provincial tenía 120 camas hace 10 años. Hoy están trabajando con 60 camas", agregó.