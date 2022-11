El drama de casas hundidas y agrietadas afecta a dos barrios de Córdoba capital cuyos vecinos reclaman soluciones de manera urgente ante el temor de derrumbes.

En el complejo de torres de barrio SEP, en el sur de la ciudad capital, las personas tratan de sobrevivir tapando grietas con papeles y marcando zonas de derrumbes para que no se acerquen los niños.

"Tres veces me he caído, me he quebrado tres costillas, la rodilla que no la puedo mover", explica una mujer que vive en lo alto de las moles de cemento.

El grupo de vecinos asegura que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) lejos de darle una solución les informó que casa propietario debe afrontar los arreglos.

En barrio San Alberto, en la zona oeste de Córdoba capital, las casas también comenzaron a agrietarse. En este caso los vecinos apuntan a la obra de pavimento que está a cargo de la Provincia.

"No compactan nada, tiran la tierra, emparejan con la máquina y lo dejan así nomás. Cuando llueve se quiebra y se hunde todo", explicó uno de los afectados.