También quiero agradecer profundamente a todas las trabajadoras y trabajadores de prensa de los medios de Córdoba y del país que me dieron la posibilidad de expresarme y hacer conocer esta causa, esta lucha y este dolor: a la gente de Canal 12/ElDoce.Tv y Canal 8 de Córdoba/Telefe Córdoba; de Canal C y Canal 13 de Río Cuarto. A los y las corresponsales de medios nacionales: Televisión Pública, TN, La Nación y la Nación+, Página12, Clarín, C5N, Infobae, Télam, Crónica, Canal 26, Telefe Noticias, Ámbito Financiero, Perfil, IP Noticias, Tiempo Argentino y A24. A la gente de Cadena3, de Radio Nacional Córdoba, de Radio Mitre Córdoba, Radio Suquía, Gamba, La Popu, CNN Radio, Radio Pulxo, La Ranchada, Radio María, FM La Tribu, Radio Continental Córdoba, y Radio Villa María. A las trabajadoras y trabajadores de La Voz del Interior, Puntal, El Diario de Carlos Paz, La Nueva Mañana, Diario Alfil, Perfil Córdoba, Comercio y Justicia, Marca Informativa Córdoba, EnRedacción, La Tinta, La Poderosa, Telediario Digital, Hoy Día Córdoba, Vía País, La Voz de San Justo, Info de Córdoba, El Destape, Cohete a la Luna, Carlos Paz Vivo, InfoNegocios, El Objetivo, eldiarioAr.com, El Resaltador, El Diario Nuevo Día, Diario Con Vos, Big Bang! News, La Prensa, El Territorio, Canal Showsport, El Diario del Centro del País, Noticia Norte, Infonews, El Litoral, Noticiero Madrid y a todas y todos los trabajadores de prensa de todos los medios de Córdoba, del país e incluso internacionales que seguramente de manera injusta omito mencionar por falta de memoria, pero que generosamente me brindaron su tiempo y su confianza.



También quiero agradecer de manera particular al personal de la Universidad Siglo 21 que nos acogió de una manera sumamente cálida, y a todas las unidades académicas públicas y privadas que se interesaron por lo sucedido. A todo el cuerpo directivo, al cuerpo técnico, al plantel y a los trabajadores y simpatizantes del Club Atlético Belgrano, por tanta generosidad y tantos gestos. Al personal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Secretario de Estado Horacio Pietragalla, por su generosa y desinteresada presencia que significó un enorme apoyo. Y al personal de Amnistía Internacional, que llevó adelante una tarea monumental y absolutamente ejemplar.



Y por último, y como lo hice en el momento de las palabras finales del juicio, quiero agradecer especialmente a Miguel Robles, que a horas de ocurrido el hecho fue la primera persona en denunciar públicamente, ante las cámaras de Canal 12 de Córdoba, que a Blas y a sus amigos le habían plantado un arma; exponiendo el perverso protocolo policial jamás reconocido que, en las sombras, enseña a los policías a matar y mentir. Posteriormente apoyó la causa de manera silenciosa y dedicada, me ayudó a trabajar algunos conceptos, interpretó lo que personalmente quería expresar y lo plasmó en la redacción de los textos; y sobre todo nos invitó a reflexionar y profundizar sobre esta cuestión tan presente, tan invisibilizada y tan impune que es la violencia institucional.



Tanto mi familia como yo, estamos inmensamente agradecidos por la calidez y los enormes gestos de solidaridad al cubrir y apoyar este caso. Y especialmente, por el trato cuidadoso y el enorme respeto que tuvieron en su difusión.



A todos y todas, va un enorme abrazo de esta madre que no duden, continuará luchando.