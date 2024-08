Boczkowski, de UEPC Capital: "El Gobierno de Llaryora atenta contra los sueldos de los docentes"

El conflicto entre el Gobierno provincial y los docentes representados por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se estira por más de 70 días y no hay certeza respecto de lo que pueda suceder en la asamblea de delegados departamentales del próximo viernes, cuando se vote la última propuesta salarial.

El Gobierno de Martín Llaryora espera que el nuevo ofrecimiento, que garantiza el 100 por ciento del IPC a mes vencido, pase por el filtro de las asambleas departamentales para, finalmente, despejar la incomodidad que le genera a su administración la no resolución de la paritaria docente.

El ofrecimiento prevé términos y condiciones hasta enero de 2025, lo que permitiría al gobernador no tener que discutir con los sindicatos de la órbita estatal hasta febrero próximo. Aquí puede verse el detalle de la propuesta del Gobierno.

“Desde la delegación Capital de UEPC manifestamos nuestro rechazo a esta propuesta del Gobierno porque es absolutamente insuficiente. Eso quedó claro en el plenario de delegados último, en el que no hubo una sola intervención que defendiera la propuesta”, expresó Franco Boczkowski a Cba24n.

La delegación Capital fue una de las que rechazó la última propuesta bajada a las asambleas departamentales. Con contactos y referencias en el Partido Obrero, el Gobierno impulsó la polémica con tal de rubricar el acuerdo paritario, algo que de todas maneras no consiguió.

El 16 de julio pasado, Llaryora dijo que “sectores de la izquierda” promovieron el paro docente, una clásica manera de intentar embarrar el reclamo colectivo y enfocar la discusión en lo accesorio. El propio secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, dijo a este mismo medio que lo que se está discutiendo nada tiene que ver con “un conflicto político, acá no hay internas".

Boczkowski no evita referirse a críticas provenientes desde dentro de la UEPC, como la lectura de escenario que hizo en las últimas horas Darío Ricardo, secretario de Coordinación gremial.

En diálogo con Forum Carlos Paz, Ricardo dijo que en el juego de posiciones internas de la UEPC, natural a toda entidad política y gremial, no acepta que se atente "contra el bolsillo de los compañeros", en una alusión directa a la delegación Capital.

“La afirmación de que las disputas internas del sindicato atentan contra el bolsillo de los compañeros es absolutamente repudiable y la rechazamos de plano. Este conflicto de los docentes no tiene nada que ver con disputas internas del sindicato, esto ha quedado demostrado por la masividad del paro de la semana pasada y la contundencia de la movilización”, dice Boczkowski.

“De ninguna manera una disputa o una interna en el sindicato atenta contra el bolsillo de los compañeros. El Gobierno es el que atenta contra el bolsillo de los compañeros manteniendo los salarios de pobreza y avanzando con descuentos sobre esos mismos salarios ya atrasados”, agrega.

-Desde la delegación Capital anticiparon un rechazo más o menos categórico a la última propuesta del Gobierno. ¿Cuáles son los puntos que deben revisarse?

Boczkowski- La propuesta es insuficiente porque no atiende el reclamo de la recuperación salarial acorde a la abrupta pérdida del salario que nosotros hemos sufrido. Creemos que tiene que ser atendido el planteo del reclamo de la delegación Capital y de su asamblea de delegados, pero el rechazo también se ha manifestado en muchas asambleas en distintos departamentos de la provincia. La actualización salarial tiene que hacerse en blanco, con una cifra porcentual al básico, y en todos los ítems remunerativos y bonificables del salario.

"El Gobierno de Llaryora, desde que asumió, incumplió una paritaria que lo obligaba a reconocer el 100 por ciento del IPC: incumplió en diciembre y enero y no lo hizo durante toda la primera mitad del año" Boczkowski, de UEPC Capital

El pasado martes Cristalli decía a Cba24n que “es una vergüenza que los jubilados cobren aumentos 60 días después”. Posteriormente, la nueva oferta modificó los alcances del diferimiento, dilatando los aumentos por 30 días para los pasivos que perciban por debajo de los $730.000.

-¿Qué tanto traba la realidad de los pasivos a la hora de arribar a un acuerdo?

Boczkowski- El piso del diferimiento estaba en $470.000 y ahora sube a $730.000, con lo cual los jubilados que cobran menos que esto, en lugar de cobrar sus actualizaciones con 60 días de diferimiento, lo harán con 30 días. Esta conquista ha sido producto de la gran lucha docente, de haber rechazado la propuesta anterior, de haber planteado un paro de 48 horas. Sin embargo, como la propuesta para el sector en actividad es una propuesta absolutamente exigua y que se compone sobre todo de sumas no remunerativas, esto no repercute en el trabajador jubilado y por lo tanto esta mejora se vuelve abstracta y no tiene una real incidencia.