El abogado Horacio Botta Bernaus, especialista en derecho de tránsito, evaluó las implicancias del operativo en el Cerro de las Rosas que terminó con dos uniformados colgados del capot de un auto para de tener a tres adolescentes.

"Sentí que podía terminar en cualquier cosa, en un policía arroyado o en alguien que decidiera sacar un arma y tratar de detener la situación en forma violenta", explicó Botta Bernaus ante la cámara de Canal 10.

Asimismo el especialista en derecho de tránsito aclaró que su perspectiva cambió tras conocer el video que grabaron las dos jóvenes que iban de acompañantes dentro del Volkswagen Gol.

"Ayuda a probar que no había mala fe ni conducta delictiva de los chicos sino un desconocimiento o ingenuidad que se cristalizó en la frase '¿por qué me van a detener si no cometí ningún delito?'".

En este sentido Botta Bernaus recomendó que los padres les expliquen a sus hijos que los controles no sólo se practican ante una infracción sino también para evitar situaciones peligrosas.

El abogado también criticó el operativo policial en base a la acción temeraria de los uniformados que se arrojaron sobre el capot del auto.

"Hay que replantearse que alguien de la fuerza de seguridad pueda pensar que tirarse arriba del capot es una opción que le exige la función. Ningún protocolo del mundo puede decir que el policía debe sacrificar o poner en riesgo su vida para evitar que se escape alguien", remarcó.

Además indicó que existen otras alternativas como el sistema de cámaras para generar un dispositivo de detención.