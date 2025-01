Este martes se desarrolla, en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación, la segunda jornada del juicio por las muertes de bebés en el Hospital Provincial Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Brenda Agüero, que se desempeñaba como enfermera en ese centro de salud, es una de las 11 personas imputadas y la única detenida desde el 19 de agosto del 2022. Hoy declaró.

Agüero está imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado por 13 hechos: el presunto suministro de potasio e insulina que provocó la muerte de 5 de esos bebés, Francisco, Benjamín, Ibrahim, Angeline y Melody Luz. Los otros 8, Uma, Francesca, Luna, Isabella, Gino, Junior, Melody, Delfina, sobrevivieron, algunos con secuelas.

Qué dijo

La acusada señaló que presentó varios curriculums para poder ingresar en el Hospital Materno Neonatal: "Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar”.

“No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba me arruinó la vida (…) Hoy no podría volver a tocar un niño, no podría hacerlo, no podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché”, expresó este martes.

La enfermera apuntó contra los medios de comunicación: "Los periodistas le han hecho creer al público que soy una asesina serial. No existe que se me cruce por la cabeza hacerle mal a una persona, menos a un niño (…) Me hicieron muchísimo daño. Salieron a decir un montón de cosas que no eran ciertas. Salieron a decir que era paciente psiquiátrica. Me hicieron ocho pericias, en ninguna de esas salió nada de lo que decían”.

Sin responder preguntas, como anticipó su abogado, finalizó: “Hay que buscar un culpable. Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”.

Primera jornada

El lunes, en la primera jornada del proceso judicial, la enfermera sufrió un ataque de llanto cuando se sentó frente al Tribunal.

Pese a que el abogado defensor, Gustavo Nievas aseveró que no hay pruebas, sólo hay “indicios leves” contra su defendida, la fiscal Mercedes Ballestrini, señaló con énfasis que “la autora material y asesina serial fue Brenda Agüero, eso se va a acreditar con pruebas fehacientes”.

En la causa, además, hay otras 10 personas por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.