Campus Norte UNC: un modelo educativo que se expande

El modelo educativo que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lleva adelante de Campus Norte UNC expande su alcance. Esta vez trascendió los límites provinciales y llega al partido de Zárate de la provincia de Buenos Aires.

Mediante un convenio específico de cooperación y asistencia técnica, se estableció la creación del “Campus Norte UNC–Zárate”, un espacio educativo que replicará el modelo del Campus Norte de Córdoba y ofrecerá una amplia gama de propuestas formativas adaptadas a las necesidades de la comunidad zarateña.

El acuerdo fue suscripto el martes 12 de noviembre entre el prorrector de Desarrollo Territorial y responsable de Campus Norte de la UNC, Juan Marcelo Conrero, y el intendente de la Municipalidad de Zárate, Marcelo Matzkin, en el municipio de ese partido bonaerense.

Este convenio representa un logro clave para llevar la educación superior de calidad a nuevas regiones, y contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad zarateña.

En el programa DATA UNIVERSITARIA de Canal 10, el Ingeniero Marcelo Conrero, Prorrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Córdoba, hicimos un primer recorrido histórico por la trayectoria de Campus Norte, proyectado y construido durante la pandemia, para crear una ciudad universitaria en el norte, ya que hay una en el sur de la capital cordobesa, y sobretodo empezar a trabajar con la nueva forma de impartir conocimientos a nivel mundial que es a través de trayectos formativos.

Ya se han cumplido 2 años de Campus Norte y no solamente los están celebrando con muchas propuestas educativas y con proyectos en marcha sino también con gente que quiere imitar el ejemplo del campus de la UNC.

Conrero nos comentó que “este nuevo modelo experimental educativo de educación superior surgió a partir de esta iniciativa del doctor Juri (ex Rector de la UNC) teniendo en cuenta que el paradigma de la educación ha cambiado y teníamos que cambiar de alguna manera la universidad con este proyecto, pensando en cómo poder universalizar más la educación y cómo cumplir como universidad pública con un mayor rol educativo para transformarle la vida a las personas y en ese concepto es que surge esto de trayectos cortos con certificación de competencias alcanzadas para poder trabajar, desde los 16 años y sin límite de edad con este concepto de educación a lo largo de la vida muy reformista del siglo XXI, esto que somos en Córdoba, un reformismo y que estamos acostumbrados al trabajo asociativo, con el sector productivo, órganos de gobierno y universidad en pos del desarrollo del ser humano como eje central de nuestros objetivos, que es llevarle oportunidades para que se pueda desarrollar y la revolución industrial ha incursionado en acelerar ciertas velocidades y generar incluso una serie de diferenciación o brecha si así lo quieren ver entre ciudadanos, que tenemos que de alguna manera como universidad pública, cumplir ahí un rol importante.”

Campus Norte extiende su modelo educativo

También el Prorrector nos remarcó que “la Universidad Nacional de Córdoba entendió, el doctor Juri en su momento y se profundizó en su trabajo actual, en darle la posibilidad a las personas a formarse desde su oportunidad, en su tiempo, puede ser estudiante universitario y alcanzar un nivel educativo a lo largo de la vida en función de sus oportunidades pero que le va dando herramientas para desarrollarse” y nos relató que “eso fue observado por por el secretario de educación, Iván Gómez Gerez de la Municipalidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, nos vino a visitar muy entusiasmado, en ver cómo se asociaban. Ellos tienen un gran Polo Industrial en Zárate, allí tienen Puerto, está Toyota, Mercedes Benz, Quilmes, Nasa que está con todo el tema hidroeléctrico y dijo cómo podemos hacer, ellos eran un gobierno nuevo que había sumido en diciembre del del 2023 y querían de alguna manera asociarse y colaborar con el desarrollo socioproductivo.”

“En un mes tuvimos un par de reuniones, visitamos el municipio, firmamos una carta de intención con el intendente Marcelo Matzkin y ya firmamos el convenio y lanzamos ahora el día viernes 6 de diciembre la primera presentación al sector socioproductivo de Zárate del modelo Campus Norte para poder empezar a desarrollar y diseñar estas capacitaciones, trayectos cortos y flexibles, para que puedan las personas adaptarse a la incorporación al mundo laboral donde están necesitando permanentemente incorporar nuevas personas ante los avances tecnológicos y a su vez a la reconversión laboral de las personas y en posibilitarle capacitarse a los más 50, que solemos tener problemas digitales, por ejemplo”, manifestó Conrero.

¿Qué propone el Campus Norte de la UNC?

Es importante destacar el nivel de ejecutividad que notamos en esta tramitación para expandir el modelo educativo de Campus Norte de la UNC y al respecto Conrero nos lo fundamentó al explicarnos que esto se enmarca en “el reformismo del siglo XXI, porque este modelo de trayectos cortos viene a a ocupar eso de las velocidades con las cuales se suscitan los avances y las necesidades y que por ahí, el sector más tradicional con el sistema de evaluación de la Coneau, algo que demora un año en aprobarse en una facultad, otro año o seis meses en el Consejo Superior y otro año en el Ministerio de Educación, en el mejor de los casos, suponete que en dos años, como algo rápido, se apruebe y comienza a implementarse en una carrera tradicional y el producto de eso a los 8 años promedio, 7 años que se recibe. O sea en 10 años, lo que discutimos hoy, imagínate que es algo que está quedando muy fuera de lo que es la necesidad de desarrollo socioproductivo”, para acotar que “en ese concepto se basa este modelo innovador de educación universitaria. No son cursos de extensión, son carreras universitarias, donde la persona los arma a su medida porque no todos estamos en el mismo escalón, tenemos o venimos y procedemos del mismo lugar y la educación nivela, te da la oportunidad de arrancar desde donde necesites, para escalar en función de tus oportunidades, entonces -Vení a construir tu propio futuro- que es nuestro eslogan, apunta eso, a ofrecerte con cuatro tipos de habilidades: para la inserción laboral, habilidades socioemocionales, habilidades técnicas y tecnológicas, habilidades digitales y se van a construyendo como ladrillitos, educación con contenidos interdisciplinarios para que se vayan formando las personas a demanda de los sectores socioproductivos, no es que nosotros les decimos como siempre fue la educación universitaria dentro de lo que yo llamo el nuevo reformismo.”

“Nosotros ahora desde Campus Norte, hacemos el relevamiento de los sectores y en forma inmediata hacemos los trayectos a medida, entonces una persona que de golpe nunca pudo ser estudiante universitario, va a poder ir haciendo trayectos que le van quedando certificados con créditos que tienen validez internacional y a su vez la competencia de lo que aprendió tiene que demostrar a través de evaluaciones o de prácticas en empresas, cómo adquirió ese conocimiento y cómo ese conocimiento le da una competencia que puede demostrar en una empresa y que de hecho lo vamos a evaluar en inserción laboral en la empresa”, explicó Conrero con quien además se planteó que hay una especie de círculo virtuoso donde la Universidad UNC, organismos gubernamentales, empresas e individuos están trabajando juntos, a lo que el Prorrector agregó que “es el Triángulo de Sábato o la hélice de que la que se habla hoy, se le van incorporando siempre nuevos nuevos aditamentos, en ese concepto de formación integral del ser humano para la incorporación de lo que es el talento para la empleabilidad.”

También Conrero anticipó que “estamos diseñando un programa que lanzamos en estos días y también vamos a invitar a quienes deseen sumarse, a un programa de fortalecimiento para el talento para la empleabilidad local, en función de las idiosincrasia, la cultura, las oportunidades y el sector socioproductivo, qué demanda o qué están demandando, independientemente de lo que quiera hacer después una persona, porque”, señaló “la cultura es parte del desarrollo de una persona y lo estamos haciendo y nos está yendo muy bien, lo estamos trabajando también con gente de Artes, de Trabajo Social, es importante en una comunidad brindarle las oportunidades a las personas sin tener que trasladarse, esto es lo innovador, los costos que esto implica en una gran ciudad, buscar una educación que tal vez quisiera tener, por eso estamos universalizando la educación con un modelo realmente innovador que te da herramientas.”

El Prorrector de Desarrollo Territorial de la UNC remarcó que a partir del modelo educativo de Campus Norte “vos podés ir a haciendo lo que desees, en el tiempo que puedas, pero nunca perdés lo que hiciste y cada vez que quieras reconvertir esos créditos, por caso si abandonaste alguna carrera tradicional, esos créditos te van a servir para alcanzar un nivel educativo que es lo que estamos trabajando, para dar títulos no estructurados, eso va a ser realmente innovador en Argentina y lo estamos trabajando desde Campus Norte.”

La universidad para toda la comunidad

La noticia es que se está exportando el modelo de Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba en Zárate provincia de Buenos Aires y se puede anticipar que vendrán otras propuesta seguramente ya que están preguntando, esto es lo que hace la Universidad Nacional de Córdoba, la universidad pública, gratuita, de excelencia y calidad, por lo que orgullosamente acompañamos desde este medio estas acciones.

Finalmente, Conrero puntualizó lo importante que es “poder llegar a la comunidad, porque esto es para la comunidad, para cualquier ciudadano mayor de 16 años, sin límite de edad, que tuvo tal vez la idea de hacer algún día alguna carrera universitaria y esta es su oportunidad. Vamos a estar trabajando con la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC), a través de los colegios profesionales, para llegar en tiempo real, porque esta es la otra cuestión, cómo llegamos en tiempo real al territorio para que todas las comunidades, sin diferenciación, tengan acceso al conocimiento y tengan oportunidades de crecimiento personal, familiar y obviamente para el desarrollo local.”