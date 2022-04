El caso del ginecólogo que presuntamente abusaba de sus pacientes en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz motivó denuncias de varias mujeres.

Ana, la última en practicar la denuncia, relató a Canal 10 el episodio que sufrió cuando concurrió al consultorio del ginecólogo:

"Me pidió que me desvistiera y que fuera a la camilla y ahí empezó a manosearme y a decirme que tenía hermosos pechos, que estaba re buena, que por qué estaba sola y que era una pelotuda por no vivir la vida"

Ana señaló que el médico tenía "una mirada muy rara", la cual la paralizó y le impidió poder reaccionar ante lo sucedido. "Sólo pensaba que mi hija estaba afuera", afirmó.

Además de los abusos, indicó que hubo maltrato por parte del ginecólogo, además de un insólito "diagnóstico": "Él siempre me decía que mi dolor de cabeza era porque yo no cojo y estoy sola hace mucho tiempo".

Ana explicó que debió volver al consultorio para llevarle los papeles de los estudios que le mandó a hacer. Luego llamó al 147 para pedir otro ginecólogo pero sin detallar que era por los abusos y le dijeron que no había otro disponible en ese momento.

Entonces, debió seguir concurriendo a ver a su abusador. "Yo cada vez que iba al consultorio tenía que tomar fuerza, no ponerme mal, que él no notara que yo iba mal", relató.

Ana contó que finalmente decidió denunciar al ginecólogo cuando se enteró de la chica de 18 años que había realizado la denuncia:

"Cuando vi la nota de ella caí en la cuenta que había sido abusada por él, que era un abuso y que había pasado por la misma experiencia o peor porque lo vi más tiempo"

En ese sentido, le envió un mensaje a aquellas mujeres que hayan sido abusadas y aún no denunciaron: "Que junten valentía como yo y la chica que tuvo el valor de salir del consultorio y denunciar lo que yo no pude".

El ginecólogo ya tiene cuatro denuncias en su contra

En Villa Carlos Paz ya cuatro mujeres denunciaron por abuso sexual al ginecólogo del Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Es así que la fiscal Jorgelina Gómez inició una investigación a la vez que ordenó la imputación por abuso sexual simple sin acceso carnal del médico ginecólogo.

Luego que una joven de 18 años denunciara al médico a fines de marzo hubo otras dos demandas formales de mujeres de 22 y 42 años.

Además, se conoció un antecedente de 2018, en el que la Municipalidad suspendió al ginecólogo como consecuencia de una denuncia de una paciente que había manifestado haber tenido una atención “abusiva” por parte del hombre.