Una mujer tomó la decisión de colgarse del colectivo de la empresa Ersa para poder viajar, luego que el chofer se negara a abrirle la puerta, a pesar que todos los pasajeros le pedían que lo hiciera.

La imagen inundó las redes sociales con mensajes de los usuarios que rápidamente se quejaron tanto de las actitudes de los choferes como las frecuencias y el estado de las unidades, aparte del costo del boleto.

La foto la sacó un taxista que expresó: "Le saqué la foto a la señora, en el momento en que le pedía por favor al chofer que le abriera la puerta en el semáforo de Faustino Allende y Roque Saenz Peña. No le quiso abrir y los pasajeros le pedían por favor que le abriera. Finalmente, el semáforo se puso en verde y no se cómo terminó la historia“.

Según el mismo, el colectivo no estaba lleno: "Le decían que esperara el otro colectivo, pero ella decía que no la iba a alzar. Seguramente no le abría porque no estaba en la parada“.