Un automovilista fue fotografiado el fin de semana cuando se conducía por Ruta 38 sosteniendo con su mano un colchón que llevaba apoyado en el techo de su auto.

Fue en la zona de los Cortes de Furt, un trayecto de intensas curvas y desniveles y con una única vía de circulación por mano en el acceso a Carlos Paz, por Ruta 38.

Aunque este tipo de traslados lamentablemente se repiten, el hecho de haber sido practicado sobre una ruta y en una zona compleja para manejar, lo hizo mucho más preocupante.

Al menos en el trayecto que una la zona de Peko´s con Carlos Paz, el automovilista se condujo con su mano izquierda sosteniendo de manera permanente un colchón de gran dimensión que llevaba apoyado en el techo del auto, apenas sujetado con una pequeña soga.

El abogado especialista en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial, Horacio Botta Bernaus observó con preocupación este tipo de actitudes al volante, que no hacen más que generar graves riesgos en las rutas.

“Cuando yo saco una mano del volante y tengo que hacer una fuerza para evitar que un objeto se embolse con el viento o se caiga, tengo una atención dividida; tengo una atención en mantener el elemento transportado en equilibrio y tengo también que mantener el vehículo circulando en condiciones de seguridad”, expresó el especialista a cba24n.com.ar.

Botta Bernaus comparó esta acción con la de hablar por teléfono o toda aquella que implique abandonar parte de la atención o dedicación que se requiere para conducir de manera segura un vehículo.

“Una de las reglas clave en la conducción tiene que ver con mantener ambas manos en el volante, que es el -abc- de la conducción segura, porque permite corregir errores con mayor rapidez que teniendo una sola mano”, señaló.

Al respecto, dijo que si bien llevar un colchón en el techo no está tipificado específicamente como una infracción, “en general la norma impide llevar elementos que sobresalgan de los límites o la estructura del vehículo, sobre todo cuando esto genera un riesgo propio o para terceros”.

Insistió en que este tipo de situaciones deberían ser advertidas y controladas por la autoridad para que no se siga avanzando en estos riesgos.

“Cuando un automovilista genera un riesgo de este tipo puede ocurrir que el policía no le labre una infracción, cuando no sea una conducta tipificada en la norma, pero deberá advertirle que así no puede circular y si la persona no acepta la Policía tiene para indicar una conducta típica que es la resistencia a la autoridad”, sentenció.