La investigación por la muerte de recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba sumará en los próximos días una pericia interdisciplinaria sobre los cuerpos de los ocho niños que sobrevivieron.

El fiscal Eduardo Caeiro informó que la intención será encontrar un "patrón" que indique los posibles métodos que se utilizaron para agredir a los menores.

"En muchos de ellos han quedado secuelas, marcas de los pinchazos o de los productos que se les han inoculado", señaló el funcionario judicial que acompaña al fiscal Raúl Garzón.

Antes de comenzar con las pericias no invasivas la fiscalía a cargo de la investigación convocó a las madres de los pequeños para informarles los alcances de la medida.

Entre los profesionales que formarán parte de la pericia se encontrarán toxicólogos, pediatras y clínicos.

Hasta el momento hay dos detenidas en la causa: la enfermera Brenda Agüero, acusada de ser la autora de los homicidios, y la directora del hospital Liliana Asís por presunto encubrimiento de lo sucedido antes que la Justicia tomara cartas en el asunto.

Por otra parte la en libertad se encuentran imputados el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, el vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Neonatal, Alejandro Escudero Salama, la jefa de Neonatología, Martha Gómez Flores, la directora de esa área Adriana Morales, la ex subdirectora médica Claudia Ringelheim y la jefa de Enfermeras Alicia Ariza.