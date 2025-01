La Cámara Séptima del Crimen lleva adelante la novena jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Entre las declaraciones de los familiares de las víctimas estuvo presente Romina Cejas, madre de Brisa Molina, quien dio a luz a Melody Luz Molina, la quinta bebé fallecida.

Según la mujer, los controles realizados a la pequeña estaban todos bien. Ella acompañó a su hija, se retiró del Neonatal, y a las 11 de la mañana del 6 de junio de 2022 sintió que “la beba tenía las manos frías".

“La vi a Brenda con 3 enfermeras o doctoras. La llamé para que revisara a la beba. Le dije que no era normal que no tomara la teta. A las 21 o 22 Brisa me llama llorando porque a la beba le dio un paro”, detalló.

La abuela de la niña insistió en poder ver a Melody, pero no pudo. Le comentaron los profesionales que era un caso muy extraño y ella les contestó que “si no salvaban a mi nieta le prendería fuego al hospital”.

"Para ellos no somos nada. Mi casa no es la misma que antes. La mataron en vida a mi hija. No soy la mujer fuerte que era", declaró Cejas.