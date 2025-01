Este lunes, la Cámara Séptima del Crimen, lleva adelante la novena jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Continúan las declaraciones de los familiares de las víctimas. Hoy es el turno de Brisa Molina, mamá de Melody Luz Molina, la quinta bebé fallecida.

El 6 de junio de 2022, a las 4:28, Brisa Molina dio a luz a Melody Luz Molina. Agüero habría procedido a inyectarle dosis de potasio no compatibles con la vida, sabiendo que podía causarle la muerte. La niña murió al día siguiente.

Se trata de algunos de los 13 casos por los que se la acusa a la enfermera Brenda Agüero. De ellos, 5 bebés fallecieron y 8 sobrevivieron.

Se prevé, si el tiempo lo permite, que también declaren Abigail Torres y Sonia Torres, mamá y abuela de una beba sobreviviente.

La declaración de Brisa Molina

Brisa Molina, hoy de 19 años, tenía 17 cuando nació su beba, Melody Luz. Actualmente vive con su familia. Su pareja está detenido.

En su testimonio contó que “los controles daban normales. Me dieron hierro pero me hacía mal”. Entre llantos dijo que “a los 7 meses pasé al Neonatal. Estaba decidida a tener mi beba ahí”.

“Tenía 3 centímetros de dilatación y me dijeron que me fuera a mi casa. No tenía dinero y no podía hacerlo. Me mandaron afuera por el Covid. A las 2 horas tenía 4. Fui a la sala de preparto y estuve muchas horas porque recién nació al otro día”, relató.

Brisa, en detalle, explicó: "Había una enfermera qué me miraba raro, como sobrándome, con cara de mala. Otra morochita en la computadora. Tenía muchos dolores y pedía cesárea pero el bebé venía bien para que naciera por parto normal".

Y continuó: “No puedo recordar caras, no recuerdo nada. No me daban bola. Los llamé porque mi bebé estaba por nacer. Nació la beba a las 4.28. Lloraba. Había 3, 4 enfermeras y luego se la llevó una enfermera. Me llevaron a la sala de posparto qué tenía 3 camillas. Había una mamá que estaba mareada. Después entró Ludmila Torres”.

Melody tomaba la teta, estaba bien, contó.

En su declaración también acotó que su mamá le había dicho que tenía la mano fría. “Luego no quiso tomar más la teta y tenía los ojos para abajo. Le pregunté a las enfermeras si era normal y me dijeron que la iba a agarrar sola (a la teta), que era normal. Nos dormimos y la enfermera me pidió que me pusiera el barbijo. Apagaron las luces y Melody no lloraba. Llamé a las enfermeras y se la llevaron”.

Siguió: “Tocaron a la beba de Ludmila que le dijeron a la mamá que también estaba mal. No me sabían decir qué le pasaba. Que la iban a subir a la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) donde estaba toda entubadita (…) Después vino el cardiólogo pero no me dijo nada. Yo estaba muy mal. Mi abuela me dijo que la beba se había cortado (tenía sangre en su ropita)”.

Brisa indicó que “la directora del hospital nos dejó estar en una sala para despedirnos de ella, estaba muerta. La directora nos dijo que nunca había pasado algo así. A la tarde cuando le cambie el pañal tenía sangre y un punto rojo. Guardé la ropa en mi casa y nunca la lavé. Me la pidieron de Unidad Judicial”.

La autopsia dio que tenía altos niveles de potasio, más de 19: “Me la mataron”, concluyó conmovida.

Tras declarar, en un móvil de los SRT dijo: “Fue una declaración fuerte, triste. Nunca imaginé que me la iban a matar e iba a tener que acordarme de las caras. Creo que se aprovecharon de mí porque era chica, que se abusaron de mi hija. Que la usaron como si fueran Dios, de quitarle la vida. Me la mataron”.

Pidió justicia por su beba: "Espero que la justicia sea justa. Así como el padre de mi hija fue privado de su libertad y condenado y tuvo que conocer a su hija en un cajón, así de justa quiero que sea la justicia con quien mató a mi hija y con quienes se callaron".

El juicio

El lunes 6 de enero comenzó el proceso judicial por el que ya pasaron varios imputados: el exministro de Salud, Diego Cardozo; la exdirectora del Neonatal, Liliana Asis; la exjefa de enfermería, Alicia Beatriz Ariza, entre ellos.

También declararon durante cinco horas Adriana Luisa Moralez, ex encargada de Seguridad del Paciente del Hospital Neonatal y Claudia Elizabeth Ringelheim, ex vicedirectora del hospital.

La semana pasada, además, declaró Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, otro de los bebés fallecidos y este lunes pasado fue el turno de Yoselín Rojas, mamá de Angeline, beba que murió el 6 de junio del 2022.

Al martes fue el turno de Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, madre y padre de Francisco, el bebé que falleció el 18 de marzo de 2022, la primera muerte en el nosocomio.

También, durante esa jornada, declararon familiares de Benjamín Luna, hijo de Damaris Bustamante.

El papá del bebé, Leandro David Luna, y Lara Bustamante, tía de Benjamín y hermana de Damaris.

Ayer miércoles declararon Tamara Magalí Hermosilla, mamá de Luna, una bebé sobreviviente, quien reconoció a Brenda Agüero.

Además, Julieta Milagros Guardia (mamá de Ibrahim) y Gloria Elizabeth Carabajal (abuela de Ibrahim).

El 23 de mayo de 2022, a las 12:04, Julieta Milagros Guardia dio a luz a Ibrahim Benítez Guardia. La enfermera le habría suministrado una dosis de potasio, insulina u otra sustancia no compatible con la vida. A las 20:45 del mismo día, Ibrahim murió. Se trata de la tercera víctima fatal del hospital provincial.

En la última jornada, el pasado jueves, declaró Brenda Leiva, mamá de Junior, un bebé sobreviviente. El pequeño sufre problemas respiratorios y se encuentra medicado. Leiva reconoció a la enfermera imputada.

