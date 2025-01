Tal como estaba previsto, ayer lunes comenzó a desarrollarse el juicio oral por la conocida “Causa del Materno Neonatal”.

Después de las declaraciones de apertura de las partes, estaba previsto que este martes comiencen a declarar los imputados, actividad que comenzó muy puntualmente con la declaración de la principal imputada, Brenda Agüero, única detenida en la causa.

Seguidamente comenzaron a desfilar por el estrado los 10 imputados restantes, algunos de los cuales eligieron no hacer una presentación ni declaraciones en esta etapa.

Quienes hablaron advirtieron que solo responderían en esta ocasión preguntas personales, y no se adentrarían en los pormenores de la causa más allá de lo declarado en la etapa de investigación, solicitando que se adjunten sus respectivas declaraciones.

Alicia Beatriz Ariza

Luego del Brenda Agüero, llegó el turno de Alicia Beatriz Ariza, la jefa de enfermería del Hospital Materno Neonatal al momento de los hechos.

La mujer respondió preguntas personales y profesionales como lo hizo anteriormente Brenda Agüero pero su abogado advirtió que sobre la causa Ariza ser remitía a lo ya dicho durante la instrucción de la causa.

La ex directora se quebró

También respondiendo solo preguntas personales, Liliana Asís, la exdirectora del Materno Neonatal al momento de los sucesos, informó cómo fue su desarrollo profesional durante todos estos años.

“Volvería a hacer lo que hice a pesar de todo lo que hoy me está pasando”, dijo la mujer. Y luego detalló cómo fue su gestión durante la pandemia del Covid-19 en materia de cuidado del personal y de los pacientes.

En un determinado momento y ante la pregunta de una de las partes, Liliana Asís se quebró y rompió en llanto: “Nunca en mi vida pensé en vivir la situación que estoy viviendo, estar presa después de trabajar toda una vida”.

En ese punto la interrogaron respecto de su situación actual como profesional y sus ingresos. “Desde el día en que caí presa y estuve unos días en Bouwer, en la cárcel....”, y ya no pudo seguir. Debieron asistirla y se interrumpió su declaración durante unos minutos.

Para completar su respuesta contó que es insulinodependiente y que está bajo tratamiento. “Desde que caí presa me sacaron los ingresos”, agregó.

“Me duele decirlo, nunca en mi vida pensé pasar esto, cuando me fueron a detener a mi casa, una camioneta grande, ir sola, atrás, para sacarme una foto de frente y perfil y que me saquen fotos esposada los policías. ¿Cómo se siente una persona en esa situación, al final de la vida"”, se preguntó.

“Yo no subí escalones pisando cabezas, y tener que vivir esto. ¿Qué necesidad tenía de hacer lo que se me acusa? Yo soy como un cristal roto en mil pedazos. Disculpas, no pensaba quebrarme. He sido muy dura en vida, salí de muchas adversidades, era el puntal, pero ahora dejé de serlo”, agregó.

“No quiero parecer víctima, no quería serlo”, dijo en medio de su declaración.

El ex ministro Diego Cardozo

Pasadas las 11.40, comenzó a declarar el exministro de Salud, Diego Cardozo

Cardozo relató brevemente cómo fue su carrera como médico hasta llegar al Ministerio de Salud y qué está haciendo en la actualidad.

También reveló cuál es su estado de salud hoy y como lo ha afectado el desarrollo de la causa. Narró que está afectado por un cáncer (con nódulo en el pulmón y tráquea) y siguiendo un tratamiento de quimioterapia.

“Es un momento difícil en mi estado de salud. Tuve infecciones respiratorias. Someterme al proceso es altamente costoso desde el punto de vista de la salud” fueron las precisiones que dio.