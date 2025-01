La Cámara Séptima del Crimen lleva adelante este miércoles séptima jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Continúan las declaraciones de los testigos, familiares de las víctimas. Es el turno de Tamara Magalí Hermosilla (madre de L. C. H.), Julieta Milagros Guardia (mamá de Ibrahim) y Gloria Elizabeth Carabajal (abuela de Ibrahim).

El 23 de mayo de 2022, a las 12:04, Julieta Milagros Guardia dio a luz a Ibrahim Benítez Guardia. La enfermera le habría suministrado una dosis de potasio, insulina u otra sustancia no compatible con la vida. A las 20:45 del mismo día, Ibrahim murió. Se trata de la tercera víctima fatal del hospital provincial.

Se trata de algunos de los 13 casos por los que se la acusa a la enfermera Brenda Agüero. De ellos, 5 bebés fallecieron y 8 sobrevivieron.

La declaración de Julieta Guardia

La mamá de Ibrahim debió ser contenida en varias oportunidades durante una declaración muy cortada por el llanto y la emoción.

Contó que la enfermera Brenda Agüero estuvo presente en la sala de preparto, en sala de recuperación y con luego con el bebé

“La reconozco cuando sale en televisión”, dijo Julieta.

“Nadie se comunicó conmigo de la Maternidad ni me dijeron lo que venía pasando. Le hubiera pedido una autopsia de mi hijo que murió por exceso de insulina”, relató entre llantos y continuó “Lo reventaron por dentro, en unas horas se me fue”.

Acotó además: "Nadie me dijo nada, para que hiciera la autopsia. No me dieron su historia clínica (…) con la causa me entero del pinchazo que tenia".

Al finalizar su declaración y salir de la sala de audiencias, Julieta Guardia se desmayó y tuvo que ser asistida.

El juicio

El lunes 6 de enero comenzó el proceso judicial por el que ya pasaron varios imputados: el exministro de Salud, Diego Cardozo; la exdirectora del Neonatal, Liliana Asis; la exjefa de enfermería, Alicia Beatriz Ariza, entre ellos.

También declararon durante cinco horas Adriana Luisa Moralez, ex encargada de Seguridad del Paciente del Hospital Neonatal y Claudia Elizabeth Ringelheim, ex vicedirectora del hospital.

La semana pasada, además, declaró Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, otro de los bebés fallecidos y este lunes pasado fue el turno de Yoselín Rojas, mamá de Angeline, beba que murió el 6 de junio del 2022.

Ayer martes fue el turno de Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, madre y padre de Francisco, el bebé que falleció el 18 de marzo de 2022, la primera muerte en el nosocomio.

Todos los imputados