En la sexta audiencia del juicio por las muerte de bebés en el Hospital Neonatal, Raúl Calderón relató el desamparo que sufrió junto a su mujer, Vanessa Cáceres, tras el fallecimiento de su hijo Francisco.

"Cuando muere mi hijo no nos dieron ningún tipo de explicación al tremendo daño que tenía su corazoncito y al haber nacido sano", expresó el hombre ante el micrófono de Canal 10.

En una entrevista exclusiva, a la salida de Tribunales II, Calderón dijo que se enteraron "por las noticias" de la investigación sobre las muertes en el Neonatal.

"Con el diario del lunes nos sentimos unos estúpidos porque nos fuimos agradecidos, le llevamos un presente a todos los médicos que estuvieron ahí trabajando", dijo el papá de Francisco.

Sin embargo al referirse a la figura de la enfermera Brenda Agüero, única imputada por homicidio, Calderón negó que la hubiese reconocido durante aquel mediodía del 18 de marzo de 2022.

"No la vimos, no la reconocimos, nosotros no tuvimos contacto con ella", dijo que hombre tras pedir justicia por la muerte de su hijo.