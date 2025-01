Este martes se desarrolla la sexta jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Continúan las declaraciones de los testigos, familiares de las víctimas. Es el turno de Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, madre y padre de Francisco, el bebé que falleció el 18 de marzo de 2022, una de las primeras en el nosocomio de gestión provincial.

Ese día, a las 11:46, Vanessa Cáceres dio a luz a Francisco Calderón, que nació por cesárea. Agüero habría trasladado al bebé al área de Recepción del Centro Obstétrico y le habría aplicado dosis de potasio u otra sustancia no compatible con la vida. El pequeño murió por la noche.

Se trata de algunos de los 13 casos por los que se la acusa a la enfermera Brenda Agüero. De ellos, 5 bebés fallecieron y 8 sobrevivieron.

La declaración de Vanessa Cáceres

Entre lágrimas y ante la presencia en la sala de Brenda Agüero, la mamá de Francisco relató cómo fue el momento de la internación en el Materno Neonatal y los meses posteriores.

Contó que tuvo que internarse un día antes del nacimiento, el 17 de marzo, y que había hecho el trámite para ligarse las trompas.

Francisco nació el 18 y “y lo pasaron a otra sala porque seguía mi cirugía. A la hora y media entro una doctora y dijo que a mi hijo lo llevaban a terapia porque tenía una arritmia. Me pareció una locura que no hubiera un cardiólogo de turno. Me llevaron con mi marido y estaba intubado”, recordó.

Mencionó a un doctor, Sergio Lynch: estaba “muy conmocionado", señaló.

Luego de eso, dijo, llegó la cardióloga que le preguntó si ella tenía adicciones. Le dijo que Francisco tenía “el corazón destruido y que no entendían qué había pasado".

Antes de que el pequeño muriera -contó- le preguntaron si quería que le hicieran una autopsia a la que se negaron.

“Siempre tenia la esperanza de que se salve. Lynch se apoya en la puerta y dice que tiene otro paro".

“Quería irme del hospital. Pasé la noche escuchando bebés llorar. Había una cuna vacía en la pieza. Nos fuimos y llegamos a casa y explicarle a mi hija que el hermanito no estaba. No entendimos que había pasado. Nunca pensamos en algo siniestro como lo que estamos viviendo. Me siento tan estúpida. Pensamos que había sido una fatalidad”, relató Vanessa, conmovida.

La mamá continuó contando que en la televisión se hablaba sobre una investigación en torno a la muerte de bebés, de mayo a junio. “Escuchamos que el doctor Nayi dijo desde el 18 de marzo. Se nos cayó el mundo. Mi hija empezó a gritar ‘¡Lo mataron!’. Vamos a salir a luchar, no me voy a convertir en asesina".

Cáceres detalló que el 19 de agosto los recibió el gobernador Juan Schiaretti, el mismo día que detienen a Brenda Agüero. “Una película de terror en carne viva. El gobernador supuestamente no sabía nada. Se sorprendía de lo que le contábamos pero nos dejaron solas a las madres”.

La ranita de Francisco la entregaron con una mancha de sangre. La parte de arriba no la entregaron, indicó.

En su declaratoria apuntó contra Diego Cardozo y apeló al jurado: “El ministro declaró que sabía de los casos y ahora dijo que no. Le pido al jurado popular que tenga algo de sentimiento. En esta causa falto humanidad, nos tomaron de estúpidas, de ignorantes. Las investigaciones empezaron antes. No puede ser que se olviden de la parte humana”.

Tras su declaración, en rueda de prensa indicó que no reconoce a Brenda Agüero y manifestó que a Francisco “le reventaron el corazón”.

Además señaló que no le cree a ningún funcionario ni responsable sobre lo que ocurría en el Neonatal, ni al gobernador (Schiaretti): “Si el gobernador no estaba al tanto de lo que ocurría en el área de salud, no estaba ocupando bien su cargo”, dijo.

El juicio

El lunes 6 de enero comenzó el proceso judicial por el que ya pasaron varios imputados: el exministro de Salud, Diego Cardozo; la exdirectora del Neonatal, Liliana Asis; la exjefa de enfermería, Alicia Beatriz Ariza, entre ellos.

También declararon durante cinco horas Adriana Luisa Moralez, ex encargada de Seguridad del Paciente del Hospital Neonatal y Claudia Elizabeth Ringelheim, ex vicedirectora del hospital.

La semana pasada, además, declaró Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, otro de los bebés fallecidos y este lunes pasado fue el turno de Yoselín Rojas, mamá de Angeline, beba que murió el 6 de junio del 2022.

Todos los imputados